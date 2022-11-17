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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2022 11:54
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 17.11.2022 tarihli kararı ile
Yönetim Kurulu üyesi Nail Çakır'ın istifası kabul edilmiştir. Çetin Tümer'in boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080848


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