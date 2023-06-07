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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.06.2023 18:40
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Denizbank A.Ş. tarafından, İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 2018/2473 Esas sayılı dosyası ile Şirketimiz Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. ve diğer dosya borçluları Mintay Dış Ticaret ve Tekstil San. A.Ş. ve Mintay Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş., Melis Yapı Ticaret ve Sanayi A.Ş., Mmc Sanayi Ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., S.İ.S. Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. ve International Kervansaray Hotel A.Ş. aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan icra takip dosyasında Marmaris 1. İcra Müdürlüğünün 2018/106 Talimat sayılı dosyası ile Muğla İli, Marmaris İlçesi Armutalan Mahallesi Bakacak Mevkii 3142 ve 3143 parseller üzerinde bulunan Şirketimize ait Kervansaray Marmaris Oteli 30.05.2023 tarihinde başlatılan, 06.06.2023 tarihinde sonlandırılan icra ihalesi ile satışa çıkartılmış olup, yapılan icra ihalesinde, alacağa mahsuben ihaleye katılan Denizbank A.Ş., Şirketimize ait "Muğla İl, Marmaris İlçe, ARMUTALAN Mahalle/Köy, Bakacak Mevkii, 3142 Parsel sayılı taşınmazı" 20.600.000,00 TL bedel ile "Muğla İl, Marmaris İlçe, ARMUTALAN Mahalle/Köy, Bakacak Mevkii, 3143 Parsel sayılı taşınmazı" 110.250.000,00 TL bedel ile ihale yoluyla satın almıştır. Söz konusu ihale kesinleşmemiş olup, Şirketimiz tarafından yasal süresi içerisinde, ihalenin feshi şikayeti ve sair tüm yasal başvurular yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156869


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