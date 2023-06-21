***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'e 21.06.2023 tarihinde tebliğ edilen, Toygar Yedigöz tarafından keşide edilmiş ihtarname ile Şirketimizin borçlusu olduğu İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nün 2017/6258 Esas sayılı, İstanbul 37. İcra Müdürlüğü'nün 2015/37865 Esas sayılı, İstanbul 24. İcra Müdürlüğü'nün 2020/9578 Esas sayılı ve İstanbul 24. İcra Müdürlüğü'nün 2020/20329 Esas sayılı dosyalarının, bu takiplerin konusu alacağa işlemiş ve işleyecek faiz, alacağa bağlı diğer tüm ferileri, hacizler, kişisel ve ayni teminatlar ve davaları ile birlikte ilgili dosyaların alacaklısı Tevfik Orhan Özsaraçoğlu'ndan temlik alındığı bildirilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161059BIST