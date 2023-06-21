***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2023 23:19
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'e 21.06.2023 tarihinde tebliğ edilen, Toygar Yedigöz tarafından keşide edilmiş ihtarname ile Şirketimizin borçlusu olduğu İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nün 2017/6258 Esas sayılı, İstanbul 37. İcra Müdürlüğü'nün 2015/37865 Esas sayılı, İstanbul 24. İcra Müdürlüğü'nün 2020/9578 Esas sayılı ve İstanbul 24. İcra Müdürlüğü'nün 2020/20329 Esas sayılı dosyalarının, bu takiplerin konusu alacağa işlemiş ve işleyecek faiz, alacağa bağlı diğer tüm ferileri, hacizler, kişisel ve ayni teminatlar ve davaları ile birlikte ilgili dosyaların alacaklısı Tevfik Orhan Özsaraçoğlu'ndan temlik alındığı bildirilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161059
BIST
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18:055.187
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
|| -64,78
|Açılış
|: 5.281
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|Önceki Kapanış
|: 5.252
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5.170
En Yüksek
5.329
18:0523,5797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0133
|Açılış
|: 23,2400
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|Önceki Kapanış
|: 23,2700
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23,5815
En Düşük
23,5298
18:0525,3500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0500
|Açılış
|: 25,3500
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|Önceki Kapanış
|: 25,4000
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25,5000
En Düşük
25,3500
18:051.464,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.464,52
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|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
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1.465,28
En Düşük
1.462,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|88,55
|116.109.500
|% 10,00
|
|POLTK
|2.772,00
|34.459.398
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|17.451.110
|% 10,00
|
|MACKO
|83,15
|80.744.226
|% 9,99
|
|EUREN
|11,46
|269.837.144
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|2.024.672
|% -10,00
|
|EMNIS
|49,64
|6.267.531
|% -9,99
|
|KAPLM
|87,35
|89.443.075
|% -9,99
|
|EDIP
|8,24
|106.868.594
|% -9,95
|
|IHAAS
|101,40
|61.973.162
|% -9,95
|
|THYAO
|169,40
|6.036.223.592
|% -1,17
|
|YKBNK
|12,45
|3.373.792.798
|% 0,08
|
|AKBNK
|19,31
|3.305.314.716
|% 1,42
|
|ISCTR
|13,10
|2.209.311.287
|% -1,21
|
|ASELS
|49,00
|2.164.840.561
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,45
|3.373.792.798
|% 0,08
|
|AKBNK
|19,31
|3.305.314.716
|% 1,42
|
|ISCTR
|13,10
|2.209.311.287
|% -1,21
|
|EKGYO
|6,52
|903.567.733
|% -1,95
|
|KOZAL
|20,10
|1.927.648.166
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5694
|23,5797
|% 0,06
|
|Euro
|25,3000
|25,3500
|% -0,20
|
|Sterlin
|29,9996
|30,1501
|% -0,00
|
|Frank
|26,2894
|26,4478
|% 0,01
|
|Riyal
|6,2632
|6,2946
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-3,89
|
|Altın Gr.
|1.464
|1.464
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|9.568
|9.713
|-57,00
|
|Tam
|9.503
|9.750
|-69,51
|
|Yarım
|4.628
|4.774
|3,00
|
|Çeyrek
|2.321
|2.387
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|17,15
|17,19
|0,01
|
|B. Petrol
|77,02
|77,02
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KAPLM
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 87.40 lira fiyatla işlem gören hissede 953, 070 adet işlem
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17:56MNDRS
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 755, 392 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 98 kaybederek (% -1.14 ) 4, 680
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, ATAGY, DGGYO, AVHOL, EUREN, DIRIT, BIGCH, TUREX, VKFYO, POLTK
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BMSTL, BURVA, ATSYH, EMNIS, IHAAS