***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2023 18:41
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2023 06.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.06.2023 ve 08.08.2023 tarihli KAP açıklamalarımız çerçevesinde 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Şirketimizin ve Bağlı Ortaklarının Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, Belediyeler ve Ticaret Odalarına ait yapılandırılmış bulunan borçlarımızın 28.11.2023 tarihi itibariyle ödemelerini gösterir tablo ekte pdf olarak verilmiştir. Ödemeler, Galeri Kristal Turizm İnş. Paz.ve Tic. A.Ş. tarafından Kundu Otelimizin kiralarına mahsuben yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220676
BIST
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18:058.094
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -13,65
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.046
En Yüksek
8.149
18:0528,8958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0098
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
18:0531,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0877
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,8405
En Düşük
31,6204
18:051.893,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 22,83
|Açılış
|: 1.893,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.898,43
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|15,18
|165.028.089
|% 10,00
|
|POLTK
|17.605,00
|229.380.143
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|103.145.089
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|312.961.644
|% 9,99
|
|KARTN
|88,75
|313.315.495
|% 9,98
|
|KSTUR
|1.818,00
|7.030.548
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.905.235
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|315.295.679
|% -10,00
|
|GLCVY
|41,40
|127.732.925
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|482.437.238
|% -9,99
|
|THYAO
|261,00
|9.264.274.649
|% 0,19
|
|SASA
|49,10
|4.896.239.541
|% 5,27
|
|ISCTR
|22,16
|4.071.447.283
|% -1,42
|
|TUPRS
|156,00
|3.995.389.341
|% 0,00
|
|AKBNK
|33,80
|3.813.576.124
|% -1,46
|
|ZOREN
|5,30
|1.817.329.819
|% -0,19
|
|YKBNK
|19,22
|3.715.996.005
|% 1,10
|
|ISCTR
|22,16
|4.071.447.283
|% -1,42
|
|IHLAS
|1,28
|200.869.478
|% -0,78
|
|EKGYO
|7,50
|1.067.430.001
|% -1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8708
|28,8894
|% -0,06
|
|Euro
|31,7462
|31,7858
|% 0,29
|
|Sterlin
|36,5227
|36,7059
|% 0,41
|
|Frank
|32,7632
|32,9606
|% 0,25
|
|Riyal
|7,6816
|7,7201
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,89
|24,92
|% 0,66
|
|Platin
|943,26
|945,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,26
|1.059,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,73
|81,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,64
|2.038,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASGYO
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17:56
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