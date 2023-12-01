***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2023 20:04
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Murat Uluırmak tarafından şirketimizin 17.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararların iptali ile yokluk ve butlan talepli olarak İstanbul 14'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/552 E. sayılı dosyasından Şirketimiz aleyhinde açılan davada Mahkemece şirketimiz lehine karar verilerek davanın reddine karar verilmiştir. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221705
BIST
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17:588.026
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 77,67
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
7.957
En Yüksek
8.090
17:5828,9301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0569
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
17:5831,5143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0223
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3160
17:581.919,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 30,07
|Açılış
|: 1.919,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.921,07
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler17:58
|BURCE
|168,30
|260.399.010
|% 10,00
|
|BURVA
|86,35
|31.962.296
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.794.316
|% 10,00
|
|EUKYO
|15,07
|18.472.281
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|3.551.536
|% 10,00
|
|KNFRT
|22,68
|48.260.558
|% -10,00
|
|AVGYO
|9,82
|45.002.362
|% -9,99
|
|TERA
|39,82
|50.307.998
|% -9,99
|
|MRSHL
|2.050,00
|48.870.673
|% -9,97
|
|HURGZ
|4,68
|182.227.749
|% -9,83
|
|THYAO
|260,75
|11.837.639.832
|% 3,88
|
|BINHO
|287,25
|5.147.570.834
|% -2,38
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|SASA
|52,30
|4.036.911.255
|% 4,85
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,35
|975.722.562
|% -0,27
|
|AKBNK
|34,86
|3.602.318.894
|% 3,63
|
|MOBTL
|4,44
|418.683.639
|% 4,96
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8522
|28,9150
|% 0,14
|
|Euro
|31,4327
|31,4952
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,5473
|36,7306
|% 0,57
|
|Frank
|33,0468
|33,2459
|% 0,65
|
|Riyal
|7,6757
|7,7142
|% 0,03
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,48
|25,51
|% 0,66
|
|Platin
|932,83
|935,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,41
|1.009,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,01
|81,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,16
|2.067,50
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 48 artarak (% 0.41 ) 7, 033
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, KLNMA, PAPIL, SAMAT, BALAT, BURCE, AZTEK, BURVA, SMART, EKOS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, AVGYO, DAPGM, HURGZ
-
17:59
BALAT, IHLGM, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AVHOL, ISFIN, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında