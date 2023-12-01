***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMurat Uluırmak tarafından şirketimizin 17.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararların iptali ile yokluk ve butlan talepli olarak İstanbul 14'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/552 E. sayılı dosyasından Şirketimiz aleyhinde açılan davada Mahkemece şirketimiz lehine karar verilerek davanın reddine karar verilmiştir. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221705BIST