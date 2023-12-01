***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, Bahar Döşem geçmiş yıllar genel kurulunun yapılmasına yönelik TTK Md.412'nci maddesine dayalı olarak açmış olduğumuz davada Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/947 E. sayılı dosyasında davamızın kabulüyle şirketin yapılmamış olan 2017, 2018,2019,2020,2021, 2022 yılları olağan genel kurul toplantılarının mahkemece belirlenen gündemle yapılmasına ve genel kurulların yapılmasına yönelik kayyım atanmasına kesin olarak karar verilmiştir. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221708BIST