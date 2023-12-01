***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2023 20:07
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Bahar Döşem geçmiş yıllar genel kurulunun yapılmasına yönelik TTK Md.412'nci maddesine dayalı olarak açmış olduğumuz davada Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/947 E. sayılı dosyasında davamızın kabulüyle şirketin yapılmamış olan 2017, 2018,2019,2020,2021, 2022 yılları olağan genel kurul toplantılarının mahkemece belirlenen gündemle yapılmasına ve genel kurulların yapılmasına yönelik kayyım atanmasına kesin olarak karar verilmiştir. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221708
BIST
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17:588.026
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 77,67
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
7.957
En Yüksek
8.090
17:5828,8864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0132
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
17:5831,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0040
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3160
17:581.920,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 31,02
|Açılış
|: 1.920,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.921,07
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler17:58
|BURCE
|168,30
|260.399.010
|% 10,00
|
|BURVA
|86,35
|31.962.296
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.794.316
|% 10,00
|
|EUKYO
|15,07
|18.472.281
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|3.551.536
|% 10,00
|
|KNFRT
|22,68
|48.260.558
|% -10,00
|
|AVGYO
|9,82
|45.002.362
|% -9,99
|
|TERA
|39,82
|50.307.998
|% -9,99
|
|MRSHL
|2.050,00
|48.870.673
|% -9,97
|
|HURGZ
|4,68
|182.227.749
|% -9,83
|
|THYAO
|260,75
|11.837.639.832
|% 3,88
|
|BINHO
|287,25
|5.147.570.834
|% -2,38
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|SASA
|52,30
|4.036.911.255
|% 4,85
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,35
|975.722.562
|% -0,27
|
|AKBNK
|34,86
|3.602.318.894
|% 3,63
|
|MOBTL
|4,44
|418.683.639
|% 4,96
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8668
|28,8864
|% 0,05
|
|Euro
|31,4406
|31,4960
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,5684
|36,7518
|% 0,63
|
|Frank
|33,0606
|33,2597
|% 0,69
|
|Riyal
|7,6780
|7,7165
|% 0,06
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,43
|25,46
|% 0,66
|
|Platin
|933,47
|935,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,77
|1.005,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,28
|81,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,44
|2.067,69
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 48 artarak (% 0.41 ) 7, 033
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, KLNMA, PAPIL, SAMAT, BALAT, BURCE, AZTEK, BURVA, SMART, EKOS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, AVGYO, DAPGM, HURGZ
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17:59
BALAT, IHLGM, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
AVHOL, ISFIN, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında