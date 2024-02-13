***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.10.2023 27.12.2019 18.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından daha önce açıklandığı üzere, Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi ile iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. arasında, Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmış, Şirketimiz eski yönetimi tarafından bu sözleşmeye yönelik olarak borç kabul ve teminat sözleşmesi imzalanması ve iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş.'nin sözleşmelere konu ödemeleri yapmaması nedeniyle, Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi tarafından Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. aleyhine iflas yolu ile adi takip başlatılmıştır. Şirketimizin söz konusu icra takibine yönelik borca, kefaletin şekline ve hukuki geçerliliğine itirazda bulunması sebebiyle Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi tarafından İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/420 Esas sayılı itirazın kaldırılması ve iflas konulu dava açılmış davanın duruşmasında, dosyanın bilirkişide olması nedeniyle bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar verilmiş olup dosyanın bir sonraki duruşması 02.05.2024 tarihine ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249328BIST