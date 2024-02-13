***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2024 19:34
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2023 27.12.2019 18.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından daha önce açıklandığı üzere, Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi ile iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. arasında, Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmış, Şirketimiz eski yönetimi tarafından bu sözleşmeye yönelik olarak borç kabul ve teminat sözleşmesi imzalanması ve iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş.'nin sözleşmelere konu ödemeleri yapmaması nedeniyle, Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi tarafından Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. aleyhine iflas yolu ile adi takip başlatılmıştır. Şirketimizin söz konusu icra takibine yönelik borca, kefaletin şekline ve hukuki geçerliliğine itirazda bulunması sebebiyle Danış Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi tarafından İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/420 Esas sayılı itirazın kaldırılması ve iflas konulu dava açılmış davanın duruşmasında, dosyanın bilirkişide olması nedeniyle bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar verilmiş olup dosyanın bir sonraki duruşması 02.05.2024 tarihine ertelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249328
BIST
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17:598.994
En Düşük
|Değişim
|: -1,97%
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|Açılış
|: 9.217
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|Önceki Kapanış
|: 9.175
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8.994
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9.217
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 30,8500
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|Önceki Kapanış
|: 30,8000
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30,7410
En Düşük
30,2301
17:5932,9142
En Yüksek
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|: -0,62%
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|Açılış
|: 33,0200
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|Önceki Kapanış
|: 33,1000
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En Düşük
32,5638
17:591.967,97
En Yüksek
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|: -1,36%
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|Açılış
|: 1.967,97
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|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
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2.008,12
En Düşük
1.937,30
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CELHA
|29,80
|1.490.478
|% 243,32
|
|BFREN
|13.200,00
|659.499.548
|% 10,00
|
|PKART
|72,60
|12.787.572
|% 10,00
|
|MARBL
|26,64
|146.451.418
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|64.040.329
|% 9,99
|
|BINHO
|603,00
|3.283.596.243
|% -10,00
|
|GLBMD
|41,60
|225.302.075
|% -10,00
|
|KLNMA
|34,68
|8.333.330
|% -9,97
|
|SURGY
|52,65
|404.500.970
|% -9,77
|
|SAMAT
|54,55
|185.012.874
|% -8,86
|
|THYAO
|281,25
|10.579.534.699
|% -3,10
|
|EREGL
|46,12
|9.697.365.627
|% -0,60
|
|SASA
|40,32
|7.647.340.901
|% 1,00
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|TUPRS
|160,60
|6.067.989.619
|% -1,35
|
|ZOREN
|5,42
|3.828.998.582
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,71
|5.049.080.021
|% 2,19
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|YKBNK
|23,14
|5.512.168.242
|% -0,26
|
|KLGYO
|5,35
|1.150.829.743
|% 9,86
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7037
|30,7125
|% 0,00
|
|Euro
|32,8890
|32,9145
|% -0,62
|
|Sterlin
|38,5247
|38,7179
|% -0,37
|
|Frank
|34,4698
|34,6774
|% -1,33
|
|Riyal
|8,1674
|8,2084
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,03
|22,06
|% 0,66
|
|Platin
|872,48
|874,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|856,52
|862,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,04
|83,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,61
|1.992,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:59LIDER
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 62.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 626 adet işlem
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17:58ZEDUR
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 88.55 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 934 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 71 kaybederek (% -1.21 ) 9, 601
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17:57XU100
Endeks 9, 049 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 138, 913.00 milyon TL de
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17:57BVSAN
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 113.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 503, 783 adet işlem