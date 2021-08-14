***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviZEYNEP TÜMER Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 29.02.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kervansaray Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 62.06 Bağımsız Üye Değil - -AHMET MUHAMMET GÜLPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 29.02.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı Evet Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiNAİL ÇAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 29.02.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMİRAY ERCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.02.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetici Evet Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkan, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanMERYEM BAYAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.02.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetici Evet Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim ve Riskin Erken Saptanmaları Komitelerinde Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerZEYNEP TÜMER Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Kervansaray Grubu Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliklerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958170BIST