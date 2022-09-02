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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

02.09.2022 20:30
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/09/2022
Karar Sayısı
21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

a) 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ilişkin konsolide finansal ve mali tablolar tarafımızdan incelenmiştir.  b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal ve mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve raporun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.  ZEYNEP TÜMER   Yönetim Kurulu Başkanı   AHMET MUHAMMET GÜLPINAR   Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   NAİL ÇAKIR   Yönetim Kurulu Üyesi   MİRAY ERCAN   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi   MERYEM BAYAR   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059793


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Altın Gr. 1.003 1.003 10,12  
Cumhuriyet 6.732 6.834 77,00  
Tam 6.750 6.818 53,00  
Yarım 3.289 3.333 26,00  
Çeyrek 1.649 1.666 13,00  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 0,25  
Gümüş Gr. 10,56 10,57 0,13  
B. Petrol 93,23 93,23 0,87  
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