***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
23.05.2022 16:37
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK' nın 10 Nisan 2014 Tarih ve 11/352 sayılı ve 04 Ekim 2018 Tarih ve 49/1126 Sayılı Kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde ve TTK' nın 376. maddesinin 3. fıkrası gereğince hazırlanan 31 Mart 2022 tarihli finansal durum tablosundaki makul değerlere göre özkaynaklar ile aynı tarih itibarıyla SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal durum tablosundaki kayıtlı değerlere göre özkaynak mutabakatı aşağıdadır:
31.03.2022
A-TMS/TFRS ( SPK Mevzuatı) Çerçevesinde Hazırlanan Finansal Durum Tablosu Özkaynak (706.320.827)
B- Henüz İfa Edilmemiş Yabancı Para Yükümlülükler Kaynaklı Kur Farkı Zararı 1.378.063.192
C- TTK 376 Raporlanan Özkaynak 671.742.365
Sonuç olarak, Şirketin henüz ifa edilmemiş yabancı para yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farkı zararlarının Finansal Durum Tablosunda dikkate alınmaması ve aktiflerde yer alan gayrimenkullerin muhtemel satış fiyatlarıyla değerlenmesi sonucunda oluşan pozitif fark nedeniyle TTK'nın 376. Maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031791
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,0713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1457
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,2610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2250
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05964,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 15,43
|Açılış
|: 964,22
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0586
|16,0713
|% 0,91
|
|Euro
|17,2372
|17,2610
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,0549
|20,1555
|% 0,38
|
|Frank
|16,6713
|16,7717
|% 1,52
|
|Riyal
|4,2739
|4,2953
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|14,14
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,49
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,26
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,52
|