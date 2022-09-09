***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
09.09.2022 14:23
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK' nın 10 Nisan 2014 Tarih ve 11/352 sayılı ve 04 Ekim 2018 Tarih ve 49/1126 Sayılı Kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde ve TTK' nın 376. maddesinin 3. fıkrası gereğince hazırlanan 30 Haziran 2022 tarihli finansal durum tablosundaki makul değerlere göre özkaynaklar ile aynı tarih itibarıyla SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal durum tablosundaki kayıtlı değerlere göre özkaynak mutabakatı aşağıdadır:
30 Haziran 2022
A - TMS/TFRS ( SPK Mevzuatı) Çerçevesinde Hazırlanan Finansal Durum Tablosu Özkaynak (931.562.432)
B- Henüz İfa Edilmemiş Yabancı Para Yükümlülükler Kaynaklı Kur Farkı Zararı 1.485.854.197
C- TTK 376 Raporlanan Özkaynak 554.291.765
Sonuç olarak, Şirketin henüz ifa edilmemiş yabancı para yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farkı zararlarının Finansal Durum Tablosunda dikkate alınmaması ve aktiflerde yer alan gayrimenkullerin muhtemel satış fiyatlarıyla değerlenmesi sonucunda oluşan pozitif fark nedeniyle TTK'nın 376. Maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061920
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,97
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2094
18:0518,3285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0991
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
18:051.006,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.006,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.928.093
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2264
|18,2365
|% 0,07
|
|Euro
|18,3025
|18,3285
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,0707
|21,1764
|% 0,79
|
|Frank
|18,9102
|19,0241
|% 1,06
|
|Riyal
|4,8401
|4,8644
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,68
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.758
|6.851
|22,00
|
|Yarım
|3.293
|3.349
|11,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.673
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,87
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,16
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|3,13
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
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17:57RALYH
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17:56HURGZ
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17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152