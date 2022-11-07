***KERVN* *VKING*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.11.2022 18:43
***KERVN******VKING*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KERVN, VKING]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KERVN.E ve VKING.E payları 08/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri) internet emir yasağı tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077641
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
18:0518,6459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1546
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6524
En Düşük
18,3801
18:051.001,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,67
|Açılış
|: 1.001,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.017.538
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5718
|18,5736
|% 0,04
|
|Euro
|18,6270
|18,6430
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,3531
|21,4601
|% 1,38
|
|Frank
|18,7237
|18,8365
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-5,08
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.706
|6.769
|135,00
|
|Yarım
|3.268
|3.309
|65,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|97,96
|97,96
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58INFO
Yüzde 6.83 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 212, 982 adet işlem
-
17:56YGYO
Yüzde 6.60 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 478, 037 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
-
17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
-
17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem