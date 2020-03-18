***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:00
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KERVT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830248
BIST
14:2785.920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -857,57
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
14:276,4693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0707
|Açılış
|: 6,4710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4702
En Düşük
6,3873
14:277,1009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0644
|Açılış
|: 7,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
14:27312,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,80
|Açılış
|: 312,72
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.425.283
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.093.445
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.052.999
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|263.304
|% 9,90
|
|ADANA
|6,81
|8.566.811
|% 9,84
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|1.195.087
|% -9,97
|
|KLMSN
|12,29
|5.844.361
|% -9,96
|
|THYAO
|8,05
|692.692.886
|% 0,88
|
|ASELS
|22,10
|484.687.250
|% 0,55
|
|GARAN
|8,29
|422.150.790
|% -1,19
|
|ISCTR
|5,09
|302.137.591
|% -1,93
|
|TSPOR
|2,44
|200.121.778
|% -9,63
|
|YKBNK
|2,02
|183.302.621
|% -1,46
|
|ODAS
|1,20
|105.092.059
|% 1,69
|
|THYAO
|8,05
|692.692.886
|% 0,88
|
|TSPOR
|2,44
|200.121.778
|% -9,63
|
|IHLGM
|0,78
|52.700.837
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6961
|7,7347
|% 0,11
|
|Frank
|6,7086
|6,7490
|% 1,19
|
|Riyal
|1,7183
|1,7269
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|-23,60
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.106
|-11,00
|
|Tam
|2.074
|2.128
|-0,66
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|-0,32
|
|Çeyrek
|503
|515
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|12,39
|12,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,75
|27,75
|-0,98
|