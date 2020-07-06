***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2020 11:31
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KERVT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854809
BIST
12:01117.777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 2.028,60
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
12:016,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8663
En Düşük
6,8420
12:017,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0280
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
12:01392,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 392,12
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|1.937.533
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.518.703
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,81
|9.063.558
|% 9,82
|
|TSPOR
|7,37
|320.863.033
|% 9,35
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|GLRYH
|12,51
|7.283.277
|% -4,50
|
|SISE
|6,03
|552.489.508
|% 5,05
|
|IHLGM
|1,80
|422.322.731
|% 7,14
|
|TKFEN
|17,29
|368.325.958
|% 2,79
|
|GARAN
|8,34
|340.525.939
|% 1,46
|
|TSPOR
|7,37
|320.863.033
|% 9,35
|
|IHLGM
|1,80
|422.322.731
|% 7,14
|
|IHLAS
|0,91
|121.680.773
|% 3,41
|
|ALBRK
|1,88
|216.460.708
|% 2,73
|
|ODAS
|2,76
|281.550.311
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,07
|208.121.384
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5474
|8,5902
|% 0,11
|
|Frank
|7,2561
|7,2998
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|2,85
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.561
|6,30
|
|Tam
|2.616
|2.627
|6,50
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|3,20
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|0,79
|