***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 16:41
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864812
BIST
17:451.077
En Yüksek
|Değişim
|: -4,42%
|| -49,77
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
17:456,9755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:458,2460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0541
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:45445,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,76
|Açılış
|: 445,52
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
446,11
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|19,14
|143.889.703
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|8.586.261
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|75.395.486
|% 9,95
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|BIZIM
|15,30
|36.450.258
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,24
|30.966.214
|% -10,00
|
|MARTI
|1,08
|15.808.622
|% -10,00
|
|ALCAR
|81,45
|23.169.777
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,16
|21.753.993
|% -10,00
|
|ASELS
|33,24
|1.410.234.526
|% -5,73
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,04
|1.291.419.955
|% -8,93
|
|THYAO
|10,60
|1.131.681.047
|% -0,84
|
|AKBNK
|5,00
|696.238.082
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,04
|1.291.419.955
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,91
|472.470.847
|% -5,45
|
|TSKB
|1,11
|247.954.321
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,27
|550.181.362
|% -9,56
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0606
|9,1060
|% 0,01
|
|Frank
|7,5704
|7,6160
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8523
|1,8616
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|11,01
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,69
|
|Cumhuriyet
|2.912
|2.947
|-3,10
|
|Tam
|2.999
|3.033
|-3,10
|
|Yarım
|1.456
|1.478
|-1,50
|
|Çeyrek
|730
|741
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|5,52
|5,53
|0,09
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|-0,09
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