***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2020 10:01
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889017
BIST
11:141.273
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 13,22
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.277
En Düşük
1.264
11:147,7267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0272
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:149,1889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0511
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:14467,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,67
|Açılış
|: 467,42
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:14
|LINK
|47,32
|5.065.238
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.193.449
|% 9,98
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|ARTI
|6,76
|435.337
|% 9,92
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|4.696.967
|% -9,94
|
|GARAN
|8,68
|1.159.792.313
|% 3,09
|
|YKBNK
|2,75
|516.085.352
|% 3,00
|
|KRDMD
|4,33
|499.489.959
|% 3,59
|
|AKBNK
|6,16
|303.211.813
|% 2,84
|
|THYAO
|11,60
|234.836.420
|% 1,13
|
|YKBNK
|2,75
|516.085.352
|% 3,00
|
|GARAN
|8,68
|1.159.792.313
|% 3,09
|
|KRDMD
|4,33
|499.489.959
|% 3,59
|
|EKGYO
|1,91
|199.549.452
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,48
|101.910.592
|% 1,37
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7217
|7,7267
|% 0,35
|
|Euro
|9,1818
|9,1889
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,2257
|10,2770
|% 0,52
|
|Frank
|8,4495
|8,5004
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0526
|2,0629
|% 0,29
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|2,21
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,44
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,04
|
|B. Petrol
|43,94
|43,94
|0,19
|
Seans Raporu
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