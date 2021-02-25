***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 13:16
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912662
BIST
13:161.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.490
13:167,1983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0288
|Açılış
|: 7,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2132
En Düşük
7,1530
13:168,8152
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0890
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8306
En Düşük
8,7148
13:16415,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,25
|Açılış
|: 416,01
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler13:16
|MERIT
|414,70
|2.243.942
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.363.178
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.052.751
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|3.671.982
|% 9,96
|
|CASA
|215,30
|658.818
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,50
|1.200.628
|% -9,97
|
|RODRG
|21,16
|902.394
|% -9,96
|
|OZRDN
|11,09
|1.159.807
|% -8,95
|
|KRONT
|58,65
|20.881.747
|% -7,49
|
|KORDS
|24,82
|154.244.784
|% -5,91
|
|PETKM
|5,35
|1.253.533.923
|% 3,68
|
|THYAO
|13,07
|710.984.356
|% 1,87
|
|KARSN
|4,64
|693.392.907
|% -1,28
|
|SASA
|43,04
|629.548.644
|% 7,76
|
|KOZAL
|133,90
|578.120.629
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,34
|574.934.800
|% 3,08
|
|PETKM
|5,35
|1.253.533.923
|% 3,68
|
|IHLAS
|0,89
|150.168.436
|% -1,11
|
|KARSN
|4,64
|693.392.907
|% -1,28
|
|TSKB
|1,74
|217.559.458
|% 0,00
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1947
|7,1983
|% 0,40
|
|Euro
|8,8102
|8,8152
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,1842
|10,2353
|% 0,77
|
|Frank
|7,9179
|7,9656
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9171
|1,9267
|% 0,58
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-10,51
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.756
|2.825
|-2,93
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-1,42
|
|Çeyrek
|668
|683
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|28,01
|28,04
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|66,49
|66,49
|0,31
|