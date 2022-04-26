***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 17:39
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KERVT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023948
BIST
17:282.427
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -55,64
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:2814,8080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0403
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:2815,7810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0527
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7705
17:28905,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,51
|Açılış
|: 905,45
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:26
|ACSEL
|43,12
|68.691.207
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.581.962
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|39.930.204
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.403.735
|% -9,87
|
|TSPOR
|5,89
|247.470.573
|% -8,82
|
|KGYO
|4,68
|21.933.060
|% -8,77
|
|GSDDE
|4,03
|43.725.340
|% -8,62
|
|THYAO
|39,28
|6.539.940.358
|% -0,81
|
|KRDMD
|14,75
|2.959.806.979
|% -2,06
|
|GARAN
|14,97
|1.878.512.698
|% 0,00
|
|EREGL
|33,34
|1.838.323.361
|% -3,36
|
|SISE
|17,70
|1.834.923.904
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,64
|1.261.595.857
|% -4,35
|
|YKBNK
|4,99
|1.687.725.607
|% -2,73
|
|ODAS
|2,39
|738.582.834
|% -3,63
|
|TSKB
|1,91
|380.275.094
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,75
|2.959.806.979
|% -2,06
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8046
|14,8078
|% 0,27
|
|Euro
|15,7748
|15,7853
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,6918
|18,7855
|% -0,44
|
|Frank
|15,3826
|15,4753
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9351
|3,9548
|% 0,17
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|4,14
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,93
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,71
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 93 kaybederek (% -2.59 ) 2, 710
-
17:40XU100
Endeks 2, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 43 altında . İşlem hacmi 43, 059.00 milyon TL de
-
17:40TUCLK
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 877 adet işlem
-
17:39LIDFA
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 788, 297 adet işlem
-
17:38KGYO
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 492, 111 adet işlem