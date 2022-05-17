***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:43
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KERVT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030767
BIST
14:072.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,18
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
14:0715,8265
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,2854
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
14:0716,7367
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 0,4965
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7367
En Düşük
16,2212
14:07929,68
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 18,68
|Açılış
|: 928,73
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler14:07
|IMASM
|38,78
|67.116.949
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.208.935
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|31.040.220
|% 9,92
|
|ORCAY
|19,82
|208.549.768
|% 9,50
|
|SERVE
|26,90
|329.396
|% 9,00
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|3.891.031
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|SANKO
|12,63
|21.270.118
|% -8,54
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|THYAO
|42,80
|2.254.372.548
|% 0,19
|
|SISE
|19,70
|1.554.514.924
|% 2,07
|
|KRDMD
|14,90
|959.054.692
|% -0,07
|
|EREGL
|32,04
|892.300.851
|% 1,14
|
|AKBNK
|7,86
|813.687.232
|% -1,38
|
|EKGYO
|2,63
|533.612.567
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,32
|722.312.565
|% -0,46
|
|AKBNK
|7,86
|813.687.232
|% -1,38
|
|DOHOL
|3,75
|373.032.593
|% 1,08
|
|SISE
|19,70
|1.554.514.924
|% 2,07
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8200
|15,8265
|% 1,84
|
|Euro
|16,6926
|16,7367
|% 3,06
|
|Sterlin
|19,6501
|19,7487
|% 2,97
|
|Frank
|15,8272
|15,9226
|% 2,50
|
|Riyal
|4,2041
|4,2252
|% 1,83
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|3,46
|
|Altın Gr.
|931
|932
|20,68
|
|Cumhuriyet
|6.204
|6.297
|125,00
|
|Tam
|6.169
|6.328
|117,07
|
|Yarım
|2.982
|3.061
|56,63
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|28,32
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,27
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,69
|