***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 17:17
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040051
BIST
17:372.432
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -58,72
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.425
17:3716,6327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0495
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:3717,4415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1117
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:37972,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,85
|Açılış
|: 972,25
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:35
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.790.724
|% 9,98
|
|RTALB
|6,79
|70.848.124
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|447.316.949
|% 9,86
|
|BEYAZ
|8,93
|57.541.906
|% 9,04
|
|LIDFA
|12,60
|76.064.409
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.901.284
|% -9,99
|
|SELVA
|7,43
|106.311.137
|% -9,94
|
|YEOTK
|58,50
|80.964.143
|% -9,86
|
|SEKUR
|13,99
|44.919.581
|% -7,78
|
|THYAO
|47,18
|4.375.179.408
|% -1,79
|
|SISE
|21,10
|1.706.475.629
|% -1,49
|
|EREGL
|26,98
|1.455.134.772
|% -2,10
|
|ASELS
|22,82
|1.242.618.689
|% -1,64
|
|AKBNK
|8,15
|1.064.031.583
|% -1,93
|
|EKGYO
|2,56
|525.716.280
|% -2,29
|
|ODAS
|2,94
|549.526.456
|% -3,61
|
|YKBNK
|4,36
|806.882.448
|% -2,46
|
|TSKB
|2,05
|323.733.838
|% -0,97
|
|AKBNK
|8,15
|1.064.031.583
|% -1,93
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6313
|16,6365
|% -0,27
|
|Euro
|17,4231
|17,4461
|% -0,61
|
|Sterlin
|20,0855
|20,1862
|% -0,88
|
|Frank
|17,3794
|17,4841
|% 0,17
|
|Riyal
|4,4207
|4,4428
|% -0,24
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-2,00
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-4,06
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.495
|6.589
|-48,00
|
|Yarım
|3.179
|3.222
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,70
|20,73
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|-0,09
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,16
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:48EGEEN
Yüzde -7.31 oranında düşüşle 2, 317.70 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 222 adet işlem
-
17:47LIDFA
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 822, 162 adet işlem
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KCHOL
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, GUBRF, TUPRS
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 71 kaybederek (% -2.38 ) 2, 166