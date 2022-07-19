***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.07.2022 10:00
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KERVT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046237
BIST
10:022.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,78
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.450
En Düşük
2.448
10:0217,5547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1223
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5592
En Düşük
17,4264
10:0217,8796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1656
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8796
En Düşük
17,6727
10:02964,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,84
|Açılış
|: 964,06
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
964,27
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:02
|KLRHO
|12,55
|9.066.405
|% 9,99
|
|DESPC
|11,81
|3.358.114
|% 9,96
|
|IMASM
|62,00
|3.250.857
|% 7,64
|
|RTALB
|9,79
|12.075.031
|% 5,95
|
|PSGYO
|2,90
|9.093.015
|% 5,25
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|RODRG
|21,00
|1.127.768
|% -3,67
|
|KRGYO
|8,67
|1.416.209
|% -3,02
|
|OYAYO
|9,50
|209.769
|% -2,96
|
|SELGD
|4,84
|87.528
|% -2,42
|
|EKGYO
|3,02
|140.958.655
|% 1,68
|
|KERVT
|6,88
|138.200.050
|% -0,15
|
|THYAO
|49,80
|97.700.982
|% -0,36
|
|SKBNK
|1,12
|60.775.238
|% 0,00
|
|SISE
|20,58
|34.371.215
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,12
|60.775.238
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,02
|140.958.655
|% 1,68
|
|KERVT
|6,88
|138.200.050
|% -0,15
|
|OSTIM
|1,86
|13.718.448
|% 0,00
|
|ODAS
|3,49
|24.908.258
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5454
|17,5547
|% 0,70
|
|Euro
|17,8598
|17,8796
|% 0,93
|
|Sterlin
|20,9392
|21,0442
|% 0,64
|
|Frank
|17,9362
|18,0442
|% 0,80
|
|Riyal
|4,6560
|4,6794
|% 0,41
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-0,83
|
|Altın Gr.
|963
|963
|3,68
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.541
|6.628
|4,00
|
|Yarım
|3.178
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,79
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,03
|