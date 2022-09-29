***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 16:56
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065945
BIST
16:433.184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -14,45
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
16:4318,5428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
16:4318,1188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0990
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1260
En Düşük
17,8996
16:43985,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,24
|Açılış
|: 985,28
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler16:43
|KGYO
|19,25
|95.708.680
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|21.428.138
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.661
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|434.023.087
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|215.342.434
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.489.773
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.500.961
|% -9,83
|
|SMRTG
|58,40
|480.060.824
|% -9,18
|
|THYAO
|69,95
|2.984.040.783
|% 1,45
|
|ASELS
|30,42
|2.622.041.295
|% 5,85
|
|HEKTS
|56,30
|1.726.867.067
|% -5,38
|
|YKBNK
|7,19
|1.712.061.464
|% 1,84
|
|GARAN
|19,38
|1.441.204.172
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,92
|813.699.112
|% 3,23
|
|TSKB
|2,49
|815.073.536
|% 6,41
|
|EKGYO
|3,92
|1.055.723.158
|% 1,29
|
|ZOREN
|3,31
|848.688.407
|% -4,06
|
|YKBNK
|7,19
|1.712.061.464
|% 1,84
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5400
|18,5428
|% 0,13
|
|Euro
|18,1052
|18,1188
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,2611
|20,3627
|% 0,87
|
|Frank
|18,8219
|18,9353
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9165
|4,9411
|% 0,39
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-7,64
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|6.597
|6.697
|-35,00
|
|Tam
|6.637
|6.699
|-82,00
|
|Yarım
|3.229
|3.275
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.638
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,81
|87,81
|-0,24
|