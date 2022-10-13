***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 16:45
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071641
BIST
16:423.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 10,57
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
16:4218,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
16:4218,0359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
16:42983,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -15,77
|Açılış
|: 983,03
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
982,38
BIST En Aktif Hisseler16:40
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|205.438.035
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|116.650.485
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|96.149.167
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|284.647.635
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|833.056.252
|% -9,93
|
|RODRG
|28,46
|9.528.065
|% -7,96
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,00
|6.464.351.399
|% 2,23
|
|PETKM
|14,83
|2.073.883.700
|% 1,23
|
|SASA
|83,40
|1.886.781.129
|% 1,83
|
|AKBNK
|12,85
|1.881.235.370
|% -0,62
|
|ASELS
|31,06
|1.713.455.232
|% -1,77
|
|EKGYO
|4,10
|1.033.709.143
|% -0,97
|
|YKBNK
|8,25
|1.467.674.906
|% 0,61
|
|ISCTR
|8,16
|1.324.746.048
|% -1,09
|
|ODAS
|8,24
|1.278.212.779
|% 5,78
|
|DOHOL
|5,37
|829.457.983
|% 2,09
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5830
|18,5869
|% 0,12
|
|Euro
|18,0206
|18,0436
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,7111
|20,8150
|% 0,80
|
|Frank
|18,4008
|18,5117
|% -0,73
|
|Riyal
|4,9329
|4,9577
|% 0,16
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-25,62
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-14,51
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-82,00
|
|Tam
|6.656
|6.715
|-78,00
|
|Yarım
|3.243
|3.283
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.641
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,26
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|-0,01
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:55KONKA
Yüzde 6.54 oranında artışla 38.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 342, 655 adet işlem
-
16:54DNISI
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 905, 983 adet işlem
-
16:53XU100
Endeks 3, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 45, 297.00 milyon TL de
-
16:53CCOLA
Yüzde 4.35 oranında artışla 146.20 lira fiyatla işlem gören hissede 870, 987 adet işlem
-
16:51ODAS
Yüzde 6.03 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 385, 138 adet işlem