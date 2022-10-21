***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2022 13:31
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073259
BIST
14:103.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 17,15
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.931
En Düşük
3.888
14:1018,6092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
14:1018,1517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0564
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1060
14:10973,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,16
|Açılış
|: 973,44
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler14:09
|SMRTG
|75,90
|470.235.929
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|240.557.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|40.865.743
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|111.946.295
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|15.183.679
|% 9,99
|
|ETILR
|8,76
|65.532.822
|% -5,60
|
|OZGYO
|3,63
|62.511.323
|% -3,71
|
|SNKRN
|17,76
|1.248.632
|% -3,27
|
|TIRE
|22,74
|84.976.494
|% -3,23
|
|MZHLD
|117,90
|73.390.142
|% -3,12
|
|THYAO
|98,75
|3.360.099.338
|% -0,30
|
|TUPRS
|372,70
|1.832.003.128
|% 1,22
|
|SASA
|89,10
|1.465.879.874
|% 4,52
|
|YKBNK
|9,64
|1.347.341.295
|% -0,52
|
|AKBNK
|15,60
|1.267.215.153
|% -0,95
|
|EKGYO
|4,60
|1.251.607.191
|% 2,22
|
|TSKB
|2,87
|602.494.324
|% 2,50
|
|SKBNK
|1,97
|321.876.730
|% 3,14
|
|ISGYO
|7,29
|1.021.566.934
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,64
|1.347.341.295
|% -0,52
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6006
|18,6044
|% -0,01
|
|Euro
|18,1470
|18,1543
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,6608
|20,7644
|% -0,81
|
|Frank
|18,3315
|18,4419
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,09
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.628
|-0,04
|
|Altın Gr.
|973
|973
|0,16
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|-63,00
|
|Tam
|6.590
|6.696
|-13,00
|
|Yarım
|3.211
|3.273
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|-0,16
|
|B. Petrol
|92,86
|92,86
|0,48
|
Seans Raporu
14:09
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14:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, KOZAA, EKGYO
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PRKAB, CRFSA, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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