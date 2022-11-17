***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:21
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080777
BIST
14:044.585
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -83,68
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:0418,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
14:0419,2726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0604
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2488
14:041.055,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,75
|Açılış
|: 1.055,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler14:04
|MEGAP
|6,49
|67.056.697
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.056.697
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|129.964.493
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.470.634
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.890.582
|% 9,95
|
|SILVR
|23,76
|15.760.843
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.253.246.987
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|870.683.688
|% -9,97
|
|KERVN
|1,06
|1.702.996
|% -9,40
|
|DOGUB
|7,90
|17.926.431
|% -8,14
|
|THYAO
|107,80
|7.838.546.741
|% 3,06
|
|EREGL
|37,72
|4.284.174.514
|% 1,84
|
|KONTR
|205,40
|3.456.062.600
|% -4,73
|
|ASELS
|40,72
|3.217.276.286
|% 2,21
|
|VAKBN
|9,70
|2.305.352.985
|% -5,73
|
|EKGYO
|5,54
|1.499.307.239
|% 0,18
|
|ALBRK
|3,21
|810.578.578
|% 4,22
|
|VAKBN
|9,70
|2.305.352.985
|% -5,73
|
|HALKB
|9,87
|2.299.186.204
|% -3,99
|
|SKBNK
|2,28
|502.329.161
|% -3,39
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6150
|18,6209
|% 0,17
|
|Euro
|19,2624
|19,2726
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,0094
|22,1198
|% -0,35
|
|Frank
|19,5220
|19,6396
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,18
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-11,69
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|7.059
|7.165
|-39,00
|
|Tam
|7.017
|7.130
|-32,00
|
|Yarım
|3.408
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.742
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,06
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|-0,24
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-0,55
|