***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:14
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093467
BIST
10:045.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,85
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.550
10:0418,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:0419,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0585
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:041.116,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.116,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:04
|EYGYO
|25,18
|8.987.800
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|GRSEL
|16,98
|22.900.256
|% 5,20
|
|ULUSE
|202,50
|304.965
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|648.191
|% -9,87
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|MRGYO
|5,60
|2.954.146
|% -7,44
|
|GUBRF
|302,00
|1.526.804.470
|% 1,68
|
|HALKB
|13,18
|729.034.021
|% 0,00
|
|HEKTS
|34,82
|449.539.611
|% -0,06
|
|GESAN
|232,30
|426.379.174
|% 0,96
|
|GOZDE
|24,14
|388.119.306
|% 1,17
|
|GSDHO
|4,11
|247.126.270
|% 0,98
|
|IHLAS
|1,08
|64.955.857
|% 0,00
|
|HALKB
|13,18
|729.034.021
|% 0,00
|
|GSRAY
|7,19
|184.053.845
|% 0,14
|
|HDFGS
|3,69
|80.058.700
|% 0,27
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7427
|18,7557
|% 0,07
|
|Euro
|19,9227
|19,9505
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,4877
|22,6005
|% -0,20
|
|Frank
|20,0777
|20,1986
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9719
|4,9968
|% 0,05
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,66
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.547
|7.614
|-12,00
|
|Yarım
|3.655
|3.722
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,74
|78,74
|0,90
|