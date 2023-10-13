***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 15:48
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205955
BIST
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17:198.163
En Düşük
|Değişim
|: -1,17%
|| -96,68
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
17:1927,8128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0871
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
17:1929,2780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0073
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
17:191.709,76
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 43,39
|Açılış
|: 1.709,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.717,29
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:17
|ERBOS
|237,60
|685.332.006
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.634.566
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|132.866.906
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.146.369
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|IHAAS
|16,40
|331.662.396
|% -9,34
|
|THYAO
|223,30
|5.155.394.186
|% -0,80
|
|PETKM
|24,24
|4.770.988.420
|% 3,59
|
|BRSAN
|1.010,80
|4.515.987.838
|% 2,28
|
|TUPRS
|148,00
|4.047.705.428
|% 0,54
|
|ASELS
|43,12
|3.512.280.147
|% 0,05
|
|EKGYO
|7,77
|2.117.171.651
|% -2,02
|
|ZOREN
|6,37
|1.635.166.981
|% 0,63
|
|PETKM
|24,24
|4.770.988.420
|% 3,59
|
|YKBNK
|18,88
|3.298.386.128
|% -2,48
|
|ODAS
|13,76
|2.233.826.940
|% 1,70
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8079
|27,8142
|% 0,32
|
|Euro
|29,2596
|29,2743
|% 0,01
|
|Sterlin
|33,6931
|33,8620
|% 0,10
|
|Frank
|30,6062
|30,7905
|% 0,67
|
|Riyal
|7,3896
|7,4267
|% 0,25
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|42,85
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|41,87
|
|Cumhuriyet
|11.767
|11.945
|159,00
|
|Tam
|11.527
|11.610
|183,00
|
|Yarım
|5.781
|5.827
|92,00
|
|Çeyrek
|2.882
|2.914
|46,00
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,13
|0,65
|
|B. Petrol
|88,69
|88,69
|2,69
|
Seans Raporu
17:17
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17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, KCHOL
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17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 07 kaybederek (% -0.67 ) 7, 130
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, VERUS, AVHOL, MRSHL, BMSTL, ERBOS, AYCES, POLTK, HKTM, MAALT
-
17:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, EMNIS, SNKRN