***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2024 16:31
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273741
BIST
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18:009.533
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -14,87
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
18:0032,5029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0514
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
18:0034,6334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0886
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
18:002.501,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,35
|Açılış
|: 2.500,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|132.234.848
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|231.710.347
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|293.273.766
|% 9,99
|
|DOBUR
|188,50
|55.186.508
|% 9,98
|
|DITAS
|20,88
|54.501.819
|% -10,00
|
|GRNYO
|10,45
|311.380.010
|% -9,99
|
|CELHA
|41,62
|84.869.711
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.296.778
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|THYAO
|296,00
|9.192.987.308
|% -0,34
|
|YKBNK
|30,50
|5.494.196.876
|% 1,67
|
|ISCTR
|12,27
|4.670.884.053
|% 0,90
|
|AKBNK
|56,15
|4.596.691.496
|% 0,54
|
|TUPRS
|186,20
|4.302.946.775
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,27
|4.670.884.053
|% 0,90
|
|ZOREN
|5,89
|2.125.072.653
|% 2,97
|
|ENTRA
|14,11
|3.871.154.711
|% -4,98
|
|EKGYO
|10,21
|2.145.233.383
|% -4,58
|
|YKBNK
|30,50
|5.494.196.876
|% 1,67
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4899
|32,4978
|% 0,14
|
|Euro
|34,6090
|34,6335
|% 0,26
|
|Sterlin
|40,4499
|40,6527
|% 0,22
|
|Frank
|35,5825
|35,7608
|% 0,02
|
|Riyal
|8,6610
|8,7044
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,71
|28,73
|% 0,66
|
|Platin
|955,21
|956,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.041,37
|1.042,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,31
|89,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.392,20
|2.392,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
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