Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2022 09:55
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
KERVT, TRAKERVT91A5 662.000.000 0 0 662.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 662.000.000 TL 0 TL 0 TL 662.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.04.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, paylarının 100%'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (05.04.2022) başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016279


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:422.342
Değişim :  0,66% |  15,38
Açılış :  2.328  
Önceki Kapanış :  2.326  
En Yüksek
2.348 En Düşük
2.324
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 70,05 49.843.408 % 9,97  
ULUSE 165,70 7.321.722 % 9,95  
ARMDA 94,45 11.139.514 % 9,95  
AYGAZ 32,34 35.779.111 % 8,67  
KENT 253,00 327.888 % 7,66  
daha fazla
10:42 Alış Satış %  
Dolar 14,7297 14,7423 % 0,20  
Euro 16,0535 16,0644 % 0,05  
Sterlin 19,1788 19,2750 % -0,09  
Frank 15,6945 15,7891 % -0,56  
Riyal 3,9159 3,9356 % 0,03  
daha fazla
10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.923 -0,83  
Altın Gr. 910 910 -1,06  
Cumhuriyet 6.089 6.181 54,00  
Tam 6.062 6.213 55,57  
Yarım 2.930 3.006 26,87  
Çeyrek 1.470 1.503 13,44  
Gümüş.Ons 24,28 24,31 -0,04  
Gümüş Gr. 11,51 11,51 -0,02  
B. Petrol 107 107 0,44  
Seans Raporu 10:42
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru