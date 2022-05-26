***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme Sözleşmesinin Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviBesler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriKERVT, TRAKERVT91A5 662.000.000 0 0 662.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 662.000.000 TL 0 TL 0 TL 662.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.04.2022Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 17.02.2022 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimizin 2017 yılında Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin (Besler) sermayesini temsil eden payların tamamını satın almasıyla başlayan süreçle birlikte gerek organizasyonel yalınlaşmada gerekse operasyonel alanlarda şirket verimliliğine yansıması beklenen sinerjilerin planlanan olgunluğa ulaşması sonucunda, sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz Besler ile kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verildiği duyurulmuştu.Bu kapsamda Şirketimizin, paylarının 100%'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.04.2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştu.Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesi ve sözleşmenin kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu kararları ekte yer almaktadır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Kerevitaş Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Besler Yönetim Kurul Kararı.pdf - DiğerEK: 3 Kerevitaş Yönetim Kurul Kararı.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032541BIST