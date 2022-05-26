***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.05.2022 09:19
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme Sözleşmesinin Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
KERVT, TRAKERVT91A5 662.000.000 0 0 662.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 662.000.000 TL 0 TL 0 TL 662.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.02.2022 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimizin 2017 yılında Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin (Besler) sermayesini temsil eden payların tamamını satın almasıyla başlayan süreçle birlikte gerek organizasyonel yalınlaşmada gerekse operasyonel alanlarda şirket verimliliğine yansıması beklenen sinerjilerin planlanan olgunluğa ulaşması sonucunda, sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz Besler ile kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda Şirketimizin, paylarının 100%'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.04.2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştu.
Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesi ve sözleşmenin kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu kararları ekte yer almaktadır.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Kerevitaş Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Besler Yönetim Kurul Kararı.pdf - Diğer
EK: 3 Kerevitaş Yönetim Kurul Kararı.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032541
BIST