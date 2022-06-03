***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.06.2022 23:11
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi %100 Bağlı Ortaklığımız Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi Devralma Yoluyla Birleşme İşlemine İlişkin SPK Onaylı Duyuru Metni ve Ekleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
KERVT, TRAKERVT91A5 662.000.000 0 0 662.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 662.000.000 TL 0 TL 0 TL 662.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.04.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 02.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu, halka açık olmayan Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.06.2022 tarihinde onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni ile birlikte Birleşme Sözleşmesi ekte yer almakta olup, ilgili dokümanlar ayrıca Şirketimizin www.kerevitas.com.tr internet adresinde de ilan edilmektedir.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Kerevita_ Birle_me Sözle_mesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034736
BIST