***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi %100 Bağlı Ortaklığımız Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi Devralma Yoluyla Birleşme İşlemine İlişkin SPK Onaylı Duyuru Metni ve EkleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviBesler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriKERVT, TRAKERVT91A5 662.000.000 0 0 662.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 662.000.000 TL 0 TL 0 TL 662.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.04.2022Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 02.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin, sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu, halka açık olmayan Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.06.2022 tarihinde onaylanmıştır.SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni ile birlikte Birleşme Sözleşmesi ekte yer almakta olup, ilgili dokümanlar ayrıca Şirketimizin www.kerevitas.com.tr internet adresinde de ilan edilmektedir.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Kerevita_ Birle_me Sözle_mesi.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034736BIST