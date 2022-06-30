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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.06.2022 14:19
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi %100 Bağlı Ortaklığımız Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi Devralma Yoluyla Birleşme İşleminin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
KERVT, TRAKERVT91A5 662.000.000 0 0 662.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 662.000.000 TL 0 TL 0 TL 662.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.04.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 02.06.2022
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 30.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu, halka açık olmayan Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi, 30.06.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, birleşme işlemi tamamlanmıştır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Kerevita_ Birle_me Sözle_mesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040317


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