***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/04/2023AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin güncel hali ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No12 20/06/2023 20/06/2023 10856http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171714BIST