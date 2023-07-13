***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
13.07.2023 20:38
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/04/2023
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin güncel hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
12 20/06/2023 20/06/2023 10856
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171714
BIST
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18:056.368
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 26,30
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.315
En Yüksek
6.437
18:0526,0447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0818
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0058
18:0529,3183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2543
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
18:051.641,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,09
|Açılış
|: 1.641,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,07
|125.540.118
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|118.628.789
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,20
|80.572.501
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|25.946.974
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|8.235.725
|% 10,00
|
|AVHOL
|125,20
|11.371.666
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.919.450
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|34.022.684
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.607.973.326
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,66
|43.273.253
|% -9,88
|
|ASELS
|68,00
|11.006.930.886
|% 7,42
|
|ASTOR
|83,25
|9.168.455.954
|% 4,26
|
|THYAO
|209,50
|7.324.013.117
|% -0,66
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|EKGYO
|8,32
|3.846.893.578
|% -0,95
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,92
|933.309.597
|% -1,68
|
|AKBNK
|24,44
|5.219.289.602
|% 5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0399
|26,0916
|% -0,13
|
|Euro
|29,1959
|29,3505
|% 0,99
|
|Sterlin
|34,1125
|34,2835
|% 0,85
|
|Frank
|30,2184
|30,4004
|% 0,78
|
|Riyal
|6,9239
|6,9587
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|2,89
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.642
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.585
|10.794
|-32,00
|
|Yarım
|5.293
|5.422
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.655
|2.711
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|20,72
|20,76
|0,49
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|1,45
|
Seans Raporu
18:05
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17:59A1CAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 725, 044 adet işlem
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17:58ISYAT
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 187, 679 adet işlem
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17:57TMPOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 37.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 865 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, HEKTS
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, GARAN