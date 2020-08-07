***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 84.400.388 36.192.002 433.864.245 -34.570.109 600.591.187 181.390.258 781.981.445Transferler-34.570.109 34.570.109Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.044.213 69.318.064 81.362.277 15.750.932 97.113.209Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 96.444.601 36.192.002 399.294.136 69.318.064 681.953.464 197.141.190 879.094.654Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 399.294.136 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869Transferler-1.294.861 1.186.872 137.939.642 -137.831.653Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.710.172 29.519.021 43.229.193 12.055.908 55.285.101Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -10.340.254 7.906.363 116.336.871 37.378.874 537.233.778 29.519.021 799.430.779 222.234.191 1.021.664.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI115.153.577 184.600.255Dönem Karı (Zararı)35.699.098 79.913.077Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)35.699.098 79.913.077Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler126.962.163 125.076.463Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 24.463.100 24.494.902Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5,7 1.977.748 245.447Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.793.039 533.881Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 184.709 -288.434Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.321.329 14.007.231Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.190.524 13.266.239Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.130.805 740.992Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18,19 69.239.475 35.060.688Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -32.314.530 -65.047.644Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 101.554.005 100.108.332Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler19 247.881 28.476.132Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 15.639.078 22.917.232Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 -926.448 -125.169Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -926.448 -125.169İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.671.332 15.245.203Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-62.668.719 73.270.941İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.452.074 137.795.152İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.216.645 -64.524.211Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-44.328.401 -4.764.561İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-44.328.401 -4.764.561Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-75.564.341 -21.565.573Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler149.343.795 -57.491.885İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.543.518 -9.186.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)141.800.277 -48.305.776Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.546.334 25.796.281İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26.546.334 25.796.281Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları155.989.929 220.234.743Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-10.817.305 -14.481.712Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -30.019.047 -21.152.776YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI21.686.745 60.181.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10, 11,18 1.708.801 1.230.970Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10, 11,18 1.708.801 1.230.970Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -24.106.586 -6.097.214Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -17.822.960 -4.240.454Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -6.283.626 -1.856.760Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 11.770.000 0Alınan Faiz18 32.314.530 65.047.644FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-102.357.865 -235.419.583Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-23.691.680 203.375.593Kredilerden Nakit Girişleri-23.691.680 203.375.593Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.328.311 -320.977.576Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.328.311 -320.977.576İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış29.684.292 -16.866.109Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.468.161 -102.167Ödenen Faiz-101.554.005 -100.849.324YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.482.457 9.362.072Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-6.189.513 -3.471.499NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.292.944 5.890.573DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 13.208.215 19.448.273DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 41.501.159 25.338.846Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 41.501.159 13.208.215Ticari Alacaklar5 507.914.658 447.038.978İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 302.551.740 269.099.666İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 205.362.918 177.939.312Diğer Alacaklar6 617.762.585 638.071.763İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 611.866.109 632.699.658İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.896.476 5.372.105Stoklar7 492.906.662 417.527.030Peşin Ödenmiş Giderler8 52.640.202 10.733.554İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 52.640.202 10.733.554Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 17.853 15.473Diğer Dönen Varlıklar11.845.473 6.525.797İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.845.473 6.525.797ARA TOPLAM1.724.588.592 1.533.120.810TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.724.588.592 1.533.120.810DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar22 1.394.933 1.394.933Diğer Alacaklar6 638.242 1.466.589İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 638.242 1.466.589Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 208.072.001 219.842.001Maddi Duran Varlıklar10 885.848.619 865.150.925Kullanım Hakkı Varlıkları10.390.202 4.245.452Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 18.621.963 15.045.787Peşin Ödenmiş Giderler8 5.475.604 8.069.552İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 5.475.604 8.069.552Ertelenmiş Vergi Varlığı20 61.303.950 54.978.956TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.191.745.514 1.170.194.195TOPLAM VARLIKLAR2.916.334.106 2.703.315.005KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 43.089.271 71.353.171İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23 43.089.271 71.353.171Banka Kredileri23 40.032.683 70.057.502Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 3.056.588 1.295.669Ticari Borçlar5 495.784.744 346.440.949İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 19.804.619 12.261.101İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 475.980.125 334.179.848Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.413.290 12.020.130Diğer Borçlar6 52.504.531 149.772.705İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 52.439.908 149.772.705İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 64.623 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 7.095.007 4.492.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 7.095.007 4.492.874Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 12.928.458 16.460.798Kısa Vadeli Karşılıklar16.817.010 15.027.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10.870.264 11.458.762Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.946.746 3.569.194Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.233.485 4.993.814İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.233.485 4.993.814ARA TOPLAM667.865.796 620.562.397TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER667.865.796 620.562.397UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23 8.219.294 2.878.423İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23 8.219.294 2.878.423Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 8.219.294 2.878.423Diğer Borçlar6 1.138.172.438 1.031.988.897İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 1.138.172.438 1.031.988.897Uzun Vadeli Karşılıklar38.186.791 33.225.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar38.186.791 33.225.074Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 42.224.817 48.280.345TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.226.803.340 1.116.372.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.894.669.136 1.736.935.136ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar799.430.779 756.201.586Ödenmiş Sermaye15 662.000.000 662.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)702.050 702.050Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi15 -895.717.515 -895.717.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)311.977.700 313.272.561Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)311.977.700 313.272.561Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)314.411.591 314.411.591Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.340.254 -10.340.254Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.906.363 9.201.224Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)116.336.871 102.626.699Yabancı Para Çevrim Farkları116.336.871 102.626.699Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 37.378.874 36.192.002Diğer Kısıtlanmış Yedekler15 37.378.874 36.192.002Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları537.233.778 399.294.136Net Dönem Karı veya Zararı29.519.021 137.831.653Kontrol Gücü Olmayan Paylar222.234.191 210.178.283TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.021.664.970 966.379.869TOPLAM KAYNAKLAR2.916.334.106 2.703.315.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.382.339.250 1.281.646.316 690.388.783 669.039.412Satışların Maliyeti16 -1.054.916.584 -962.918.703 -523.278.543 -508.213.516TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)327.422.666 318.727.613 167.110.240 160.825.896BRÜT KAR (ZARAR)327.422.666 318.727.613 167.110.240 160.825.896Genel Yönetim Giderleri17 -30.005.334 -32.209.923 -15.354.082 -17.273.651Pazarlama Giderleri17 -124.589.738 -111.274.473 -62.643.086 -56.884.455Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -2.058.704 -1.417.503 -843.848 -614.505Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.788.222 20.727.680 3.758.505 15.458.942Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-54.012.319 -19.720.878 -26.041.485 -398.591ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)130.544.793 174.832.516 65.986.244 101.113.636Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 37.795.911 68.843.271 18.468.453 35.510.769Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -14.171.126 -11.338.672 -4.917.680 453.590FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)154.169.578 232.337.115 79.537.017 137.077.995Finansman Giderleri19 -102.831.402 -129.506.806 -51.865.704 -75.127.021SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.338.176 102.830.309 27.671.313 61.950.974Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.639.078 -22.917.232 -10.470.090 -16.424.009Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -26.484.327 -28.094.780 -15.432.398 -15.796.163Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 10.845.249 5.177.548 4.962.308 -627.846SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.699.098 79.913.077 17.201.223 45.526.965DÖNEM KARI (ZARARI)35.699.098 79.913.077 17.201.223 45.526.965Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.180.077 10.595.013 2.731.099 5.142.605Ana Ortaklık Payları29.519.021 69.318.064 14.470.124 40.384.360Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kr) 0,04000000 0,10000000 0,02000000 0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19.586.003 17.200.132 13.411.612 4.087.603Yabancı Para Çevrim Farkları19.586.003 17.200.132 13.411.612 4.087.603Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)19.586.003 17.200.132 13.411.612 4.087.603DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.586.003 17.200.132 13.411.612 4.087.603TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.285.101 97.113.209 30.612.835 49.614.568Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.055.908 15.750.932 6.754.576 6.364.834Ana Ortaklık Payları43.229.193 81.362.277 23.858.259 43.249.734http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866880BIST