***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.03.2021 19:57
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 84.400.388 36.192.002 433.864.245 -34.570.109 600.591.187 181.390.258 781.981.445
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
895.717.515 -930.287.624 34.570.109 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-447.565 18.226.311 137.831.653 155.610.399 28.788.025 184.398.424
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 -496.423.379 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 -496.423.379 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869
Transferler
-1.242.969 -1.995.781 1.186.872 139.883.531 -137.831.653 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.269.078 -1.341.942 31.371.308 28.633 415.726.204 450.053.281 31.201.887 481.255.168
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 317.437.700 -11.682.196 7.205.443 133.998.007 37.378.874 -356.511.215 415.726.204 1.206.254.867 241.380.170 1.447.635.037
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
206.668.969 362.667.852
D 445.175.432 158.923.018
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
445.175.432 158.923.018
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-27.233.737 213.997.376
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 52.403.016 49.689.074
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.990.014 2.569.547
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.753.894 2.581.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 236.120 -37.114
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 25.661
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.007.341 24.528.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 25.846.932 22.158.187
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.160.409 2.370.652
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.324.318 85.446.470
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -93.676.549 -110.104.833
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 108.000.867 195.551.303
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23 940.440 18.039.315
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.130.066 -7.735.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -16.096.462 -7.735.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 3.966.396 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 124.688.729 46.593.957
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.129.917 -5.134.826
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.129.917 -5.134.826
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 -233.327.612 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-140.468.683 58.822.615
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.842.059 59.778.922
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -85.918.249 68.586.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -85.923.810 -8.807.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.550.666 36.538.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.550.666 36.538.576
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -195.590.026 -54.451.300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
213.605.146 17.526.707
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 43.231.245 4.535.398
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 170.373.901 12.991.309
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.908.922 -570.290
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.908.922 -570.290
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
277.473.012 431.743.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -14.210.974 -18.615.646
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -56.593.069 -50.459.511
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
97.989.593 106.035.135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.383.895 13.100.098
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,12,22 14.383.895 13.100.098
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.904.334 -17.169.796
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -49.438.893 -13.873.905
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.465.441 -3.295.891
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,22 44.833.483 0
Alınan Faiz
22 93.676.549 110.104.833
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-249.578.359 -466.744.735
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
352.145.504 178.554.522
Kredilerden Nakit Girişleri
27 352.145.504 178.554.522
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.491.463 -439.287.687
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -113.491.463 -439.287.687
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-375.810.267 -8.336.080
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.421.266 -2.124.187
Ödenen Faiz
-108.000.867 -195.551.303
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.080.203 1.958.252
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-10.779.482 -8.198.310
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.300.721 -6.240.058
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 13.208.215 19.448.273
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 57.508.936 13.208.215
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
29 57.508.936 13.208.215
Ticari Alacaklar
5 616.127.143 447.038.978
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 355.017.915 269.099.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 261.109.228 177.939.312
Diğer Alacaklar
6 1.033.161.360 638.071.763
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.028.887.113 632.699.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.274.247 5.372.105
Stoklar
7 612.880.936 417.527.030
Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.566.187 10.733.554
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.566.187 10.733.554
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 233.428 15.473
Diğer Dönen Varlıklar
17 14.724.195 6.525.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 14.724.195 6.525.797
ARA TOPLAM
2.348.202.185 1.533.120.810
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.348.202.185 1.533.120.810
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
26 1.394.933 1.394.933
Diğer Alacaklar
6 866.853 1.466.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 866.853 1.466.589
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 197.748.000 219.842.001
Maddi Duran Varlıklar
10 893.124.810 865.150.925
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 42.179.883 4.245.452
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 20.222.779 15.045.787
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.286.781 8.069.552
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.286.781 8.069.552
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 15.901.243 54.978.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.176.725.282 1.170.194.195
TOPLAM VARLIKLAR
3.524.927.467 2.703.315.005
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 368.478.207 71.353.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
368.478.207 71.353.171
Banka Kredileri
27 357.165.807 70.057.502
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 11.312.400 1.295.669
Ticari Borçlar
5 560.046.095 346.440.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 55.492.346 12.261.101
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 504.553.749 334.179.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 15.139.378 12.020.130
Diğer Borçlar
6 55.406.035 149.772.705
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 55.250.643 149.772.705
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 155.392 0
Türev Araçlar
3.966.396 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.495.067 4.492.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.495.067 4.492.874
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 45.326.229 16.460.798
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.715.396 15.027.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 14.196.096 11.458.762
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 12.519.300 3.569.194
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.836.207 4.993.814
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.836.207 4.993.814
ARA TOPLAM
1.093.409.010 620.562.397
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.093.409.010 620.562.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 29.692.619 2.878.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 29.692.619 2.878.423
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 29.692.619 2.878.423
Diğer Borçlar
6 866.046.711 1.031.988.897
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 866.046.711 1.031.988.897
Uzun Vadeli Karşılıklar
43.512.273 33.225.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 43.512.273 33.225.074
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 44.631.817 48.280.345
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
983.883.420 1.116.372.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.077.292.430 1.736.935.136
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.206.254.867 756.201.586
Ödenmiş Sermaye
18 662.000.000 662.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
702.050 702.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
312.960.947 313.272.561
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
312.960.947 313.272.561
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
317.437.700 314.411.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.682.196 -10.340.254
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.205.443 9.201.224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
133.998.007 102.626.699
Yabancı Para Çevrim Farkları
133.998.007 102.626.699
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 37.378.874 36.192.002
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18 37.378.874 36.192.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-356.511.215 -496.423.379
Net Dönem Karı veya Zararı
415.726.204 137.831.653
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
241.380.170 210.178.283
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.447.635.037 966.379.869
TOPLAM KAYNAKLAR
3.524.927.467 2.703.315.005
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 3.055.708.233 2.492.865.759
Satışların Maliyeti
19 -2.309.686.373 -1.879.435.873
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
746.021.860 613.429.886
BRÜT KAR (ZARAR)
746.021.860 613.429.886
Genel Yönetim Giderleri
20 -71.372.289 -59.295.803
Pazarlama Giderleri
20 -254.237.363 -220.546.434
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -4.160.364 -3.930.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 27.627.357 22.987.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -81.778.976 -49.651.111
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
362.100.225 302.993.362
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 129.336.413 130.825.599
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -29.005.100 -13.499.824
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
462.431.538 420.319.137
Finansman Gelirleri
23 233.563.612 0
Finansman Giderleri
23 -126.130.989 -214.802.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
569.864.161 205.516.975
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-124.688.729 -46.593.957
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -85.240.545 -57.388.020
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -39.448.184 10.794.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
445.175.432 158.923.018
DÖNEM KARI (ZARARI)
445.175.432 158.923.018
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.449.228 21.091.365
Ana Ortaklık Payları
415.726.204 137.831.653
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (Kr) 25 0,63000000 0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.927.136 -561.987
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 5.594.982 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.388.575 -724.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -1.279.271 162.344
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
33.152.600 26.037.393
Yabancı Para Çevrim Farkları
33.152.600 26.037.393
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
33.152.600 26.037.393
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.079.736 25.475.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
481.255.168 184.398.424
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.201.887 28.788.025
Ana Ortaklık Payları
450.053.281 155.610.399
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917047
BIST