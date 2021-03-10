***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 84.400.388 36.192.002 433.864.245 -34.570.109 600.591.187 181.390.258 781.981.445Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler895.717.515 -930.287.624 34.570.109 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-447.565 18.226.311 137.831.653 155.610.399 28.788.025 184.398.424Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 -496.423.379 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 -496.423.379 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869Transferler-1.242.969 -1.995.781 1.186.872 139.883.531 -137.831.653 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.269.078 -1.341.942 31.371.308 28.633 415.726.204 450.053.281 31.201.887 481.255.168Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 317.437.700 -11.682.196 7.205.443 133.998.007 37.378.874 -356.511.215 415.726.204 1.206.254.867 241.380.170 1.447.635.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI206.668.969 362.667.852D 445.175.432 158.923.018Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)445.175.432 158.923.018Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-27.233.737 213.997.376Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 52.403.016 49.689.074Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.990.014 2.569.547Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.753.894 2.581.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 236.120 -37.114Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler26 0 25.661Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.007.341 24.528.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 25.846.932 22.158.187Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.160.409 2.370.652Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.324.318 85.446.470Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -93.676.549 -110.104.833Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 108.000.867 195.551.303Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler23 940.440 18.039.315Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.130.066 -7.735.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 -16.096.462 -7.735.000Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 3.966.396 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 124.688.729 46.593.957Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.129.917 -5.134.826Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -4.129.917 -5.134.826Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler23 -233.327.612 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-140.468.683 58.822.615Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-171.842.059 59.778.922İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -85.918.249 68.586.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -85.923.810 -8.807.691Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.550.666 36.538.576İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.550.666 36.538.576Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -195.590.026 -54.451.300Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler213.605.146 17.526.707İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 43.231.245 4.535.398İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 170.373.901 12.991.309Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.908.922 -570.290İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19.908.922 -570.290Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları277.473.012 431.743.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -14.210.974 -18.615.646Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -56.593.069 -50.459.511YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI97.989.593 106.035.135Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.383.895 13.100.098Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,12,22 14.383.895 13.100.098Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-54.904.334 -17.169.796Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -49.438.893 -13.873.905Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -5.465.441 -3.295.891Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,22 44.833.483 0Alınan Faiz22 93.676.549 110.104.833FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-249.578.359 -466.744.735Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri352.145.504 178.554.522Kredilerden Nakit Girişleri27 352.145.504 178.554.522Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-113.491.463 -439.287.687Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları27 -113.491.463 -439.287.687İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-375.810.267 -8.336.080Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.421.266 -2.124.187Ödenen Faiz-108.000.867 -195.551.303YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)55.080.203 1.958.252Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-10.779.482 -8.198.310NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.300.721 -6.240.058DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29 13.208.215 19.448.273DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29 57.508.936 13.208.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri29 57.508.936 13.208.215Ticari Alacaklar5 616.127.143 447.038.978İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 355.017.915 269.099.666İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 261.109.228 177.939.312Diğer Alacaklar6 1.033.161.360 638.071.763İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.028.887.113 632.699.658İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.274.247 5.372.105Stoklar7 612.880.936 417.527.030Peşin Ödenmiş Giderler8 13.566.187 10.733.554İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 13.566.187 10.733.554Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 233.428 15.473Diğer Dönen Varlıklar17 14.724.195 6.525.797İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 14.724.195 6.525.797ARA TOPLAM2.348.202.185 1.533.120.810TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.348.202.185 1.533.120.810DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar26 1.394.933 1.394.933Diğer Alacaklar6 866.853 1.466.589İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 866.853 1.466.589Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 197.748.000 219.842.001Maddi Duran Varlıklar10 893.124.810 865.150.925Kullanım Hakkı Varlıkları11 42.179.883 4.245.452Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 20.222.779 15.045.787Peşin Ödenmiş Giderler8 5.286.781 8.069.552İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 5.286.781 8.069.552Ertelenmiş Vergi Varlığı24 15.901.243 54.978.956TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.176.725.282 1.170.194.195TOPLAM VARLIKLAR3.524.927.467 2.703.315.005KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar27 368.478.207 71.353.171İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar368.478.207 71.353.171Banka Kredileri27 357.165.807 70.057.502Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 11.312.400 1.295.669Ticari Borçlar5 560.046.095 346.440.949İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 55.492.346 12.261.101İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 504.553.749 334.179.848Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 15.139.378 12.020.130Diğer Borçlar6 55.406.035 149.772.705İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 55.250.643 149.772.705İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 155.392 0Türev Araçlar3.966.396 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 3.495.067 4.492.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 3.495.067 4.492.874Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 45.326.229 16.460.798Kısa Vadeli Karşılıklar26.715.396 15.027.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 14.196.096 11.458.762Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 12.519.300 3.569.194Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.836.207 4.993.814İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.836.207 4.993.814ARA TOPLAM1.093.409.010 620.562.397TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.093.409.010 620.562.397UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar27 29.692.619 2.878.423İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar27 29.692.619 2.878.423Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 29.692.619 2.878.423Diğer Borçlar6 866.046.711 1.031.988.897İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 866.046.711 1.031.988.897Uzun Vadeli Karşılıklar43.512.273 33.225.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 43.512.273 33.225.074Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 44.631.817 48.280.345TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER983.883.420 1.116.372.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.077.292.430 1.736.935.136ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.206.254.867 756.201.586Ödenmiş Sermaye18 662.000.000 662.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)702.050 702.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)312.960.947 313.272.561Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)312.960.947 313.272.561Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)317.437.700 314.411.591Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.682.196 -10.340.254Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.205.443 9.201.224Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)133.998.007 102.626.699Yabancı Para Çevrim Farkları133.998.007 102.626.699Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 37.378.874 36.192.002Diğer Kısıtlanmış Yedekler18 37.378.874 36.192.002Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-356.511.215 -496.423.379Net Dönem Karı veya Zararı415.726.204 137.831.653Kontrol Gücü Olmayan Paylar241.380.170 210.178.283TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.447.635.037 966.379.869TOPLAM KAYNAKLAR3.524.927.467 2.703.315.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 3.055.708.233 2.492.865.759Satışların Maliyeti19 -2.309.686.373 -1.879.435.873TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)746.021.860 613.429.886BRÜT KAR (ZARAR)746.021.860 613.429.886Genel Yönetim Giderleri20 -71.372.289 -59.295.803Pazarlama Giderleri20 -254.237.363 -220.546.434Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -4.160.364 -3.930.240Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 27.627.357 22.987.064Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -81.778.976 -49.651.111ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)362.100.225 302.993.362Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 129.336.413 130.825.599Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -29.005.100 -13.499.824FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)462.431.538 420.319.137Finansman Gelirleri23 233.563.612 0Finansman Giderleri23 -126.130.989 -214.802.162SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)569.864.161 205.516.975Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-124.688.729 -46.593.957Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -85.240.545 -57.388.020Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -39.448.184 10.794.063SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)445.175.432 158.923.018DÖNEM KARI (ZARARI)445.175.432 158.923.018Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar29.449.228 21.091.365Ana Ortaklık Payları415.726.204 137.831.653Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (Kr) 25 0,63000000 0,21000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.927.136 -561.987Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 5.594.982 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.388.575 -724.331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 -1.279.271 162.344Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar33.152.600 26.037.393Yabancı Para Çevrim Farkları33.152.600 26.037.393Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)33.152.600 26.037.393DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.079.736 25.475.406TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)481.255.168 184.398.424Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar31.201.887 28.788.025Ana Ortaklık Payları450.053.281 155.610.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917047BIST