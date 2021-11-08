***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 -496.423.379 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869Transferler-1.294.861 1.186.872 137.939.642 -137.831.653Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.255.795 95.276.968 129.532.763 25.074.775 154.607.538Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 7.906.363 136.882.494 37.378.874 -358.483.737 95.276.968 885.734.349 235.253.058 1.120.987.407Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.000.000 702.050 317.437.700 -11.682.196 7.205.443 133.998.007 37.378.874 -356.511.215 415.726.204 1.206.254.867 241.380.170 1.447.635.037Transferler-1.287.228 417.013.432 -415.726.204Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)128.723 23.551.585 77.553.466 101.233.774 43.980.202 145.213.976Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 316.279.195 -11.682.196 7.205.443 157.549.592 37.378.874 60.502.217 77.553.466 1.307.488.641 285.360.372 1.592.849.013Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI304.780.980 64.170.740Dönem Karı (Zararı)111.440.366 105.670.856Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler226.319.796 133.189.269Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 39.236.999 38.684.905Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.942.925 2.213.760Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.388.266 2.243.250Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -445.341 -29.490Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.643.229 20.296.808Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30.595.968 19.166.003Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.047.261 1.130.805Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-38.148.985 21.150.810Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -129.284.367 -56.646.089Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 91.135.382 77.796.899Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler19 71.103.828 13.364.417Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.250.696 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.250.696 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 58.656.586 40.604.288Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 -1.006.348 -3.125.719Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler19 67.142.258 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler82.018.384 -120.249.333Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -123.356.719 -95.280.032İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -41.353.874 3.321.312İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -82.002.845 -98.601.344Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.302.724 -65.650.156İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-37.302.724 -65.650.156Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 5.520.720 -142.552.006Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler202.190.367 156.112.696İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 10.007.295 11.337.391İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 192.183.072 144.775.305Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.966.740 27.120.165İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)34.966.740 27.120.165Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları419.778.546 118.610.792Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-17.768.849 -11.814.194Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -97.228.717 -42.625.858YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI101.674.587 36.438.961İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri22 1.373.593 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11,18 4.374.328 5.065.074Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.357.701 -37.042.202Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -26.245.284 -29.638.852Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -7.112.417 -7.403.350Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 11.770.000Alınan Faiz18 129.284.367 56.646.089FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-351.540.821 -66.039.283Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri383.054.168 301.879.738Kredilerden Nakit Girişleri383.054.168 301.879.738Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-113.491.463 -81.544.683Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-113.491.463 -81.544.683İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış6 -575.538.217 -200.860.468Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45.570.073 -3.220.129Ödenen Faiz-91.135.382 -82.293.741YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.914.746 34.570.418Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-4.256.998 -15.981.075NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.657.748 18.589.343DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 57.508.936 13.208.215DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 108.166.684 31.797.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 108.166.684 57.508.936Ticari Alacaklar5 736.095.596 616.127.143İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 396.371.789 355.017.915İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 339.723.807 261.109.228Diğer Alacaklar6 1.163.714.895 1.033.161.360İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.160.742.749 1.028.887.113İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.972.146 4.274.247Türev Araçlar1.284.300 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar1.284.300 0Stoklar7 607.805.557 612.880.936Peşin Ödenmiş Giderler8 26.882.549 13.566.187İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 26.882.549 13.566.187Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 123.237 233.428Diğer Dönen Varlıklar43.690.793 14.724.195İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar43.690.793 14.724.195ARA TOPLAM2.687.763.611 2.348.202.185TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.687.763.611 2.348.202.185DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar22 21.340 1.394.933Diğer Alacaklar6 1.367.862 866.853İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.367.862 866.853Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 197.748.000 197.748.000Maddi Duran Varlıklar10 961.240.083 926.561.431Kullanım Hakkı Varlıkları9.560.913 8.743.262Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 24.198.554 20.222.779Peşin Ödenmiş Giderler8 1.107.637 5.286.781İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.107.637 5.286.781Ertelenmiş Vergi Varlığı20 50.685.624 31.169.987TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.245.930.013 1.191.994.026TOPLAM VARLIKLAR3.933.693.624 3.540.196.211KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar705.384.056 368.478.207İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23 705.384.056 368.478.207Banka Kredileri23 697.832.340 357.165.807Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 7.551.716 11.312.400Ticari Borçlar5 762.236.462 560.046.095İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 66.459.700 56.452.405İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 695.776.762 503.593.690Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.633.375 15.139.378Diğer Borçlar6 11.554.519 55.406.035İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 11.220.415 55.250.643İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 334.104 155.392Türev Araçlar0 3.966.396Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 3.966.396Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 23.800.940 3.495.067İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında 311.802.442 312.960.947Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)311.802.442 312.960.947Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)316.279.195 317.437.700Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.682.196 -11.682.196Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.205.443 7.205.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)157.549.592 133.998.007Yabancı Para Çevrim Farkları157.549.592 133.998.007Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 37.378.874 37.378.874Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları60.502.217 -356.511.215Net Dönem Karı veya Zararı77.553.466 415.726.204Kontrol Gücü Olmayan Paylar285.360.372 241.380.170TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.592.849.013 1.447.635.037TOPLAM KAYNAKLAR3.933.693.624 3.540.196.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.146.692.455 2.159.267.148 1.136.868.555 776.927.898Satışların Maliyeti16 -2.508.888.035 -1.647.025.325 -951.560.378 -592.108.741TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)637.804.420 512.241.823 185.308.177 184.819.157BRÜT KAR (ZARAR)637.804.420 512.241.823 185.308.177 184.819.157Genel Yönetim Giderleri17 -66.035.801 -49.532.422 -20.888.748 -19.527.088Pazarlama Giderleri17 -252.484.050 -185.888.878 -87.438.585 -61.299.140Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -4.119.543 -3.106.539 -1.338.437 -1.047.835Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20.878.939 6.711.616 -3.889.412 -1.591.029Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-87.970.530 -78.805.248 -14.342.582 -24.792.929ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)248.073.435 201.620.352 57.410.413 76.561.136Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 152.310.860 66.508.140 64.574.567 28.712.229Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 0 -29.734.926 0 -15.563.800FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)400.384.295 238.393.566 121.984.980 89.709.565Finansman Giderleri19 -230.287.343 -92.118.422 -50.324.380 5.227.403SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)170.096.952 146.275.144 71.660.600 94.936.968Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-58.656.586 -40.604.288 -24.692.419 -24.965.210Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -86.024.147 -41.761.664 -30.581.040 -15.277.337Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 27.367.561 1.157.376 5.888.621 -9.687.873SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)111.440.366 105.670.856 46.968.181 69.971.758DÖNEM KARI (ZARARI)111.440.366 105.670.856 46.968.181 69.971.758Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33.886.900 10.393.888 13.302.861 4.213.811Ana Ortaklık Payları77.553.466 95.276.968 33.665.320 65.757.947Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kr) 0,12000000 0,14000000 0,05000000 0,10000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar128.723 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler128.723 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi128.723 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar33.644.887 48.936.682 828.446 29.350.679Yabancı Para Çevrim Farkları33.644.887 48.936.682 828.446 29.350.679Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)33.644.887 48.936.682 828.446 29.350.679DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.773.610 48.936.682 828.446 29.350.679TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)145.213.976 154.607.538 47.796.627 99.322.437Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar43.980.202 25.074.775 13.551.553 13.018.867Ana Ortaklık Payları101.233.774 129.532.763 34.245.074 86.303.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975998BIST