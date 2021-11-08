***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2021 19:08
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 -496.423.379 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869
Transferler
-1.294.861 1.186.872 137.939.642 -137.831.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.255.795 95.276.968 129.532.763 25.074.775 154.607.538
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 7.906.363 136.882.494 37.378.874 -358.483.737 95.276.968 885.734.349 235.253.058 1.120.987.407
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 317.437.700 -11.682.196 7.205.443 133.998.007 37.378.874 -356.511.215 415.726.204 1.206.254.867 241.380.170 1.447.635.037
Transferler
-1.287.228 417.013.432 -415.726.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
128.723 23.551.585 77.553.466 101.233.774 43.980.202 145.213.976
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 316.279.195 -11.682.196 7.205.443 157.549.592 37.378.874 60.502.217 77.553.466 1.307.488.641 285.360.372 1.592.849.013
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
304.780.980 64.170.740
Dönem Karı (Zararı)
111.440.366 105.670.856
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
226.319.796 133.189.269
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 39.236.999 38.684.905
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.942.925 2.213.760
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.388.266 2.243.250
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -445.341 -29.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.643.229 20.296.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.595.968 19.166.003
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.047.261 1.130.805
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-38.148.985 21.150.810
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -129.284.367 -56.646.089
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 91.135.382 77.796.899
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19 71.103.828 13.364.417
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.250.696 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.250.696 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 58.656.586 40.604.288
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -1.006.348 -3.125.719
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
19 67.142.258 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
82.018.384 -120.249.333
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -123.356.719 -95.280.032
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -41.353.874 3.321.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -82.002.845 -98.601.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.302.724 -65.650.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.302.724 -65.650.156
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 5.520.720 -142.552.006
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
202.190.367 156.112.696
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 10.007.295 11.337.391
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 192.183.072 144.775.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.966.740 27.120.165
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
34.966.740 27.120.165
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
419.778.546 118.610.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-17.768.849 -11.814.194
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -97.228.717 -42.625.858
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
101.674.587 36.438.961
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
22 1.373.593 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11,18 4.374.328 5.065.074
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.357.701 -37.042.202
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -26.245.284 -29.638.852
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.112.417 -7.403.350
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 11.770.000
Alınan Faiz
18 129.284.367 56.646.089
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-351.540.821 -66.039.283
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
383.054.168 301.879.738
Kredilerden Nakit Girişleri
383.054.168 301.879.738
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.491.463 -81.544.683
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.491.463 -81.544.683
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
6 -575.538.217 -200.860.468
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45.570.073 -3.220.129
Ödenen Faiz
-91.135.382 -82.293.741
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.914.746 34.570.418
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.256.998 -15.981.075
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.657.748 18.589.343
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 57.508.936 13.208.215
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 108.166.684 31.797.558
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 108.166.684 57.508.936
Ticari Alacaklar
5 736.095.596 616.127.143
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 396.371.789 355.017.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 339.723.807 261.109.228
Diğer Alacaklar
6 1.163.714.895 1.033.161.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.160.742.749 1.028.887.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.972.146 4.274.247
Türev Araçlar
1.284.300 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.284.300 0
Stoklar
7 607.805.557 612.880.936
Peşin Ödenmiş Giderler
8 26.882.549 13.566.187
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 26.882.549 13.566.187
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 123.237 233.428
Diğer Dönen Varlıklar
43.690.793 14.724.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
43.690.793 14.724.195
ARA TOPLAM
2.687.763.611 2.348.202.185
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.687.763.611 2.348.202.185
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
22 21.340 1.394.933
Diğer Alacaklar
6 1.367.862 866.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.367.862 866.853
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 197.748.000 197.748.000
Maddi Duran Varlıklar
10 961.240.083 926.561.431
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.560.913 8.743.262
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 24.198.554 20.222.779
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.107.637 5.286.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.107.637 5.286.781
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 50.685.624 31.169.987
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.245.930.013 1.191.994.026
TOPLAM VARLIKLAR
3.933.693.624 3.540.196.211
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
705.384.056 368.478.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 705.384.056 368.478.207
Banka Kredileri
23 697.832.340 357.165.807
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 7.551.716 11.312.400
Ticari Borçlar
5 762.236.462 560.046.095
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 66.459.700 56.452.405
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 695.776.762 503.593.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.633.375 15.139.378
Diğer Borçlar
6 11.554.519 55.406.035
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 11.220.415 55.250.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 334.104 155.392
Türev Araçlar
0 3.966.396
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 3.966.396
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 23.800.940 3.495.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında 311.802.442 312.960.947
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
311.802.442 312.960.947
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
316.279.195 317.437.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.682.196 -11.682.196
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.205.443 7.205.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
157.549.592 133.998.007
Yabancı Para Çevrim Farkları
157.549.592 133.998.007
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 37.378.874 37.378.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
60.502.217 -356.511.215
Net Dönem Karı veya Zararı
77.553.466 415.726.204
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
285.360.372 241.380.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.592.849.013 1.447.635.037
TOPLAM KAYNAKLAR
3.933.693.624 3.540.196.211
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 3.146.692.455 2.159.267.148 1.136.868.555 776.927.898
Satışların Maliyeti
16 -2.508.888.035 -1.647.025.325 -951.560.378 -592.108.741
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
637.804.420 512.241.823 185.308.177 184.819.157
BRÜT KAR (ZARAR)
637.804.420 512.241.823 185.308.177 184.819.157
Genel Yönetim Giderleri
17 -66.035.801 -49.532.422 -20.888.748 -19.527.088
Pazarlama Giderleri
17 -252.484.050 -185.888.878 -87.438.585 -61.299.140
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -4.119.543 -3.106.539 -1.338.437 -1.047.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.878.939 6.711.616 -3.889.412 -1.591.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-87.970.530 -78.805.248 -14.342.582 -24.792.929
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
248.073.435 201.620.352 57.410.413 76.561.136
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 152.310.860 66.508.140 64.574.567 28.712.229
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -29.734.926 0 -15.563.800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
400.384.295 238.393.566 121.984.980 89.709.565
Finansman Giderleri
19 -230.287.343 -92.118.422 -50.324.380 5.227.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
170.096.952 146.275.144 71.660.600 94.936.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-58.656.586 -40.604.288 -24.692.419 -24.965.210
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -86.024.147 -41.761.664 -30.581.040 -15.277.337
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 27.367.561 1.157.376 5.888.621 -9.687.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
111.440.366 105.670.856 46.968.181 69.971.758
DÖNEM KARI (ZARARI)
111.440.366 105.670.856 46.968.181 69.971.758
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.886.900 10.393.888 13.302.861 4.213.811
Ana Ortaklık Payları
77.553.466 95.276.968 33.665.320 65.757.947
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Kr) 0,12000000 0,14000000 0,05000000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
128.723 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
128.723 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
128.723 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
33.644.887 48.936.682 828.446 29.350.679
Yabancı Para Çevrim Farkları
33.644.887 48.936.682 828.446 29.350.679
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
33.644.887 48.936.682 828.446 29.350.679
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.773.610 48.936.682 828.446 29.350.679
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
145.213.976 154.607.538 47.796.627 99.322.437
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.980.202 25.074.775 13.551.553 13.018.867
Ana Ortaklık Payları
101.233.774 129.532.763 34.245.074 86.303.570
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975998
BIST