***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 01.12.2022Genel Kurul Tarihi 28.12.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1ttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090990BIST