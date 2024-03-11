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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.03.2024 20:42
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.03.2024
Genel Kurul Tarihi 26.04.2024
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
4 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
5 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Extraordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257718


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALVES 41,58 58.230.170 % 10,00  
JANTS 210,10 197.604.383 % 10,00  
ORMA 228,80 8.504.352 % 10,00  
TMSN 174,90 1.015.491.657 % 10,00  
PNLSN 102,30 134.599.960 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,0160 32,0648 % 0,14  
Euro 35,0245 35,1132 % 0,29  
Sterlin 42,2139 42,4255 % -0,00  
Frank 37,5448 37,7330 % -0,01  
Riyal 8,7848 8,8288 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,43 24,49 % 0,66  
Platin 937,38 941,53 % 0,66  
Paladyum 1.030,93 1.034,36 % 0,66  
Brent Pet. 82,48 82,48 % 0,66  
Altın Ons 2.182,32 2.183,06 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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