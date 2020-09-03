***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.12.2019, 26.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.12.2019 ve 26.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak bir haber kanalında çıkan haber ve yatırımcı soruları çerçevesinde SPK'nın Özel Durumlar Tebliği 9'ncu maddesi hükmü uyarınca aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur:Yıldız Holding A.Ş. tarafından bu konuda Şirketimize ulaşan farklı bir gelişme veya Şirketimizce bu konuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır.SaygılarımızlaKerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873219BIST