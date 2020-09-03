***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
03.09.2020 19:57
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2019, 26.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.12.2019 ve 26.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak bir haber kanalında çıkan haber ve yatırımcı soruları çerçevesinde SPK'nın Özel Durumlar Tebliği 9'ncu maddesi hükmü uyarınca aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur:
Yıldız Holding A.Ş. tarafından bu konuda Şirketimize ulaşan farklı bir gelişme veya Şirketimizce bu konuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873219
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
18:057,4329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0502
|Açılış
|: 7,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
18:058,8241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0702
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
18:05461,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 461,26
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
465,64
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|19,36
|61.494.965
|% 10,00
|
|PEKGY
|14,19
|76.198.585
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.363.391
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.485.794
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|34.046.246
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|2.145.780
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.965.910
|% -9,97
|
|ALMAD
|1,36
|4.453.259
|% -8,11
|
|DOGUB
|3,92
|124.019.787
|% -7,98
|
|ETYAT
|1,77
|30.859.596
|% -7,81
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|ASELS
|16,90
|1.422.766.030
|% 1,81
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|FENER
|34,12
|1.004.217.111
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,72
|410.576.036
|% -2,82
|
|KRDMD
|2,97
|601.144.880
|% 1,02
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4284
|7,4329
|% 0,68
|
|Euro
|8,8131
|8,8241
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,8320
|9,8813
|% 0,05
|
|Frank
|8,1369
|8,1859
|% 0,80
|
|Riyal
|1,9750
|1,9849
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,77
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,14
|
|B. Petrol
|44,07
|44,07
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YKSLN
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 764 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 11, 389.00 milyon TL de
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17:55PEGYO
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 329, 296 adet işlem
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17:54AKMGY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 40.18 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 323 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, TAVHL