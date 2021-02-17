***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 13:37
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020/4.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış ekte yer alan 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, 2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne 17.02.2021 tarihinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910344
BIST
15:081.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:087,0122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0192
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:088,4610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0119
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:08403,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 403,78
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:06
|ATEKS
|59,95
|15.385.737
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|22.692.783
|% 9,99
|
|ARZUM
|25,98
|155.324.013
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|385.316.551
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|58.082.592
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|292,00
|120.827.003
|% -7,07
|
|VAKBN
|4,60
|2.032.792.261
|% 5,26
|
|HALKB
|5,77
|1.485.183.899
|% 9,90
|
|SASA
|42,02
|1.457.888.236
|% 2,04
|
|KOZAL
|144,30
|1.367.858.766
|% -0,35
|
|GARAN
|9,66
|1.187.695.140
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,52
|700.153.279
|% -0,65
|
|VAKBN
|4,60
|2.032.792.261
|% 5,26
|
|HALKB
|5,77
|1.485.183.899
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,47
|585.045.329
|% -1,20
|
|KARSN
|5,02
|772.130.493
|% 2,24
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0108
|7,0128
|% 0,28
|
|Euro
|8,4592
|8,4627
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6905
|9,7391
|% -0,03
|
|Frank
|7,7995
|7,8465
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8640
|1,8734
|% 0,31
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,18
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.667
|2.734
|-8,94
|
|Yarım
|1.289
|1.323
|-4,33
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,17
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|0,76
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:21XU100
Endeks 1, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 24, 219.00 milyon TL de
-
15:21HLGYO
Yüzde 5.04 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 002, 352 adet işlem
-
15:20DMSAS
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 076 adet işlem
-
15:18INDES
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 986 adet işlem
-
15:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 65 kaybederek (% -0.34 ) 1, 346