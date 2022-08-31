***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında bilgiler finansal tablolarımızın 4 nolu dipnotunda yer almakta olup, 30.06.2022 itibarıyla mal satışları %10 sınırını aşan "Yeni Teközel Markalı Ürünler Dağıtım Hizmetleri A.Ş." ve "Ülker Bisküvi San. A.Ş." ile birlikte yılın geri kalan döneminde %10 sınırını aşması muhtemel "Pasifik Tük. Ürün. San. ve Tic. A.Ş." ve "Biskot Bisküvi Gıda San. Tic. A.Ş." ile yapılan işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirildiği raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Yeni Teközel Markalı Ürünler Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ve Ülker Bisküvi San. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ürün satış işlemlerinin 30.06.2022 ara hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satış hasılatına olan oranının %10 sınırını geçmesi, Pasifik Tük. Ürün. San. ve Tic. A.Ş. ve Biskot Bisküvi Gıda San. Tic. A.Ş. ile yapılan işlemlerin %10 sınırını aşmasının muhtemel olması, 2022 yılı hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ve iskontolar ile benzer gerçekleştirilmekte olduğu ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiş ve belirlenen esaslara uygun olarak işlemlerinin devam etmesinin öngörülmesi nedeniyle iş bu raporda Yeni Teközel Markalı Ürünler Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Ülker Bisküvi San. A.Ş., Pasifik Tük. Ürün. San. ve Tic. A.Ş. ve Biskot Bisküvi Gıda San. Tic. A.Ş. ile fiyat belirleme yöntemi hakkında bilgi sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059167BIST