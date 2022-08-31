***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
31.08.2022 18:35
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında bilgiler finansal tablolarımızın 4 nolu dipnotunda yer almakta olup, 30.06.2022 itibarıyla mal satışları %10 sınırını aşan "Yeni Teközel Markalı Ürünler Dağıtım Hizmetleri A.Ş." ve "Ülker Bisküvi San. A.Ş." ile birlikte yılın geri kalan döneminde %10 sınırını aşması muhtemel "Pasifik Tük. Ürün. San. ve Tic. A.Ş." ve "Biskot Bisküvi Gıda San. Tic. A.Ş." ile yapılan işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirildiği raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Yeni Teközel Markalı Ürünler Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ve Ülker Bisküvi San. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ürün satış işlemlerinin 30.06.2022 ara hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satış hasılatına olan oranının %10 sınırını geçmesi, Pasifik Tük. Ürün. San. ve Tic. A.Ş. ve Biskot Bisküvi Gıda San. Tic. A.Ş. ile yapılan işlemlerin %10 sınırını aşmasının muhtemel olması, 2022 yılı hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ve iskontolar ile benzer gerçekleştirilmekte olduğu ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiş ve belirlenen esaslara uygun olarak işlemlerinin devam etmesinin öngörülmesi nedeniyle iş bu raporda Yeni Teközel Markalı Ürünler Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Ülker Bisküvi San. A.Ş., Pasifik Tük. Ürün. San. ve Tic. A.Ş. ve Biskot Bisküvi Gıda San. Tic. A.Ş. ile fiyat belirleme yöntemi hakkında bilgi sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059167
BIST
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,25
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
18:0518,2207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2316
En Düşük
18,1408
18:0518,3187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1082
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3446
En Düşük
18,1387
18:051.004,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,36
|Açılış
|: 1.004,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|143,00
|14.878.007
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|92.491.244
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,75
|1.232.288
|% 10,00
|
|HEDEF
|10,34
|41.484.847
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|55.395.181
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|4.281.077
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.249.503
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|1.250.046
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,00
|22.817.974
|% -9,42
|
|FLAP
|6,99
|141.163.405
|% -7,54
|
|THYAO
|73,10
|7.656.674.543
|% 3,76
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|GARAN
|23,00
|4.895.985.465
|% -5,04
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,72
|3.627.063.079
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,01
|2.856.025.164
|% -0,50
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|ISCTR
|7,92
|3.291.522.792
|% -0,50
|
|HALKB
|8,62
|3.325.215.502
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1944
|18,2207
|% 0,11
|
|Euro
|18,3059
|18,3187
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,1095
|21,2154
|% 0,02
|
|Frank
|18,5934
|18,7054
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8292
|4,8534
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-8,39
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.726
|6.800
|-32,00
|
|Yarım
|3.277
|3.324
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.662
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|-0,21
|
|B. Petrol
|96,84
|96,84
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 215, 092 adet işlem
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 519, 615 adet işlem
-
17:57KFEIN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 912 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 0.46 ) 3, 477
-
17:55GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 442 adet işlem