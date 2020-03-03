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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.03.2020 22:54
GÜNCEL HABERLER



***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 03.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KERVT, TRAKERVT91A5 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KERVT, TRAKERVT91A5 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31/12/2019 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre ticari zararı oluştuğundan 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824086


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Frank 6,3578 6,3961 % -0,48  
Riyal 1,6219 1,6300 % -0,95  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.637 1.638 1,89  
Altın Gr. 321 322 7,53  
Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,16 17,20 0,03  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 51,99 51,99 0,09  
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