***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Şirket Esas Sözleşme Tadili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 31.200.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4, 7, 11SPK Başvuru Tarihi 05.09.2022Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğ" çerçevesinde Şirketimiz mevcut 31.200.000 TL (OtuzbirMilyonİkiyüzbinTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanının, 2.000.000.000 TL (İkiMilyarTürkLirası)'ye artırılmasına ve yeni bir 5 yıllık süre (2022 – 2027) belirlenmesi amacıyla, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahipleri onayına sunulmak üzere, Şirketimiz esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekilde tadiline ve ilave olarak "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. Maddesinin, ve "Yönetim Kurulunun Teşkili Ve Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 11.Maddesinin ekteki şekilde tadiline ve bu kapsamda, uygun görüş ve izinleri alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve takiben T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar verilmiştir.İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı Kerevitaş Gıda San. ve Tic. AŞ..pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060309BIST