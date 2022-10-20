***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.10.2022 09:28
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Şirket Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2022 - 2026 yılları için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 31.200.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4, 7, 11
SPK Başvuru Tarihi 05.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.10.2022
Ek Açıklamalar
Esas Sözleşme değişiklik tasarısına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı 18.10.2022 tarihi itibariyle alınmış olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Madde Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073015
BIST
10:373.902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 21,25
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.908
En Düşük
3.878
10:3718,5969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
10:3718,2160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0424
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
10:37974,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,75
|Açılış
|: 974,12
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler10:37
|PENTA
|644,10
|12.783.257
|% 9,99
|
|CONSE
|8,28
|176.885.365
|% 9,96
|
|SMRTG
|69,00
|35.731.512
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|177.163.707
|% 9,95
|
|TRCAS
|22,78
|53.168.149
|% 9,94
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|ISSEN
|44,00
|16.213.153
|% -6,62
|
|MEGAP
|4,12
|5.791.436
|% -4,41
|
|MEGAP
|4,12
|5.791.436
|% -4,41
|
|THYAO
|99,15
|1.482.179.886
|% 1,80
|
|KONTR
|88,35
|1.011.965.660
|% -2,16
|
|VAKBN
|8,88
|933.407.905
|% 3,26
|
|HALKB
|8,76
|879.607.257
|% 2,82
|
|ASELS
|32,68
|746.243.855
|% -0,24
|
|EKGYO
|4,53
|685.159.426
|% 1,80
|
|VAKBN
|8,88
|933.407.905
|% 3,26
|
|HALKB
|8,76
|879.607.257
|% 2,82
|
|YKBNK
|9,77
|739.996.236
|% 0,41
|
|ODAS
|7,92
|547.724.014
|% 2,59
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5935
|18,5969
|% 0,01
|
|Euro
|18,2032
|18,2160
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,8043
|20,9087
|% 0,21
|
|Frank
|18,4059
|18,5168
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9329
|4,9576
|% 0,18
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.631
|1.631
|2,01
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.642
|6.725
|12,00
|
|Yarım
|3.236
|3.288
|6,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.645
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|0,00
|
|B. Petrol
|93,39
|93,39
|0,98
|