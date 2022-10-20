***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Şirket Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2022 - 2026 yılları için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 31.200.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4, 7, 11SPK Başvuru Tarihi 05.09.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.10.2022Ek AçıklamalarEsas Sözleşme değişiklik tasarısına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı 18.10.2022 tarihi itibariyle alınmış olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Madde Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073015BIST