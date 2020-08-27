***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.02.2018, 11.05.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.02.2018 ve 11.05.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız kapsamında, Yıldız Holding A.Ş. yurtdışından elde ettiği gelirler ile sendikasyon bankalarına 600 milyon USD erken ödeme gerçekleştirmiş, bu kapsamda sendikasyon kredi sözleşmesi tadil edilmiştir. Yıldız Holding sendikasyon kredisinin vadesini 2030 yılına kadar uzatmıştır.Saygılarımızla,Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871489BIST