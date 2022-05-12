***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile Sn. Mert Altınkılınç Şirketimiz CEO'su olarak atanmıştır.Saygılarımızla,Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030045BIST