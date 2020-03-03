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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.03.2020 22:52
GÜNCEL HABERLER



***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kısıklı Mahallesi Yenişen Sokak Yıldız Holding B Blok Apt. No:8 B/1 Üsküdar İstanbul 0850 209 1616 0212 421 2673

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yağ ve Yağ Ürünleri İmalat ve Satışı 76000000 76000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimi, ticareti, pazarlanması, ihracatı 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824083


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 8,07 162.498.589 % 19,91  
CRFSA 6,87 54.308.726 % 19,90  
DYOBY 5,62 34.531.612 % 19,83  
AVGYO 2,10 99.826.186 % 16,02  
DAGHL 3,39 1.440.914 % 14,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7972 7,8363 % -0,55  
Frank 6,3578 6,3961 % -0,48  
Riyal 1,6219 1,6300 % -0,95  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.637 1.638 1,89  
Altın Gr. 321 322 7,53  
Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,16 17,20 0,03  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 51,99 51,99 0,09  
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