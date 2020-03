***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKısıklı Mahallesi Yenişen Sokak Yıldız Holding B Blok Apt. No:8 B/1 Üsküdar İstanbul 0850 209 1616 0212 421 2673Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBesler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yağ ve Yağ Ürünleri İmalat ve Satışı 76000000 76000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimi, ticareti, pazarlanması, ihracatı 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824083BIST