***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2020 12:58
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ŞÜKRÜ ÇİN CEO Üst Düzey Yönetici Genel Müdür -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833781
BIST
16:0788.755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -888,79
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
16:076,6791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0641
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6791
En Düşük
6,6108
16:077,2998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
16:07340,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,32
|Açılış
|: 340,09
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.611.984
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|412.761
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|412.761
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|RTALB
|5,13
|13.906.568
|% -10,00
|
|BURVA
|11,68
|114.571
|% -9,95
|
|MTRYO
|3,13
|19.299.498
|% -9,80
|
|IZFAS
|1,52
|169.523
|% -8,98
|
|PEKGY
|2,46
|25.137.717
|% -8,89
|
|THYAO
|8,99
|648.715.896
|% -0,88
|
|ASELS
|22,94
|642.685.301
|% -2,80
|
|SASA
|8,38
|557.182.035
|% -4,45
|
|GARAN
|7,89
|517.302.028
|% -2,95
|
|TUPRS
|78,90
|425.179.032
|% 4,50
|
|IHLGM
|1,07
|247.469.917
|% 1,90
|
|ODAS
|1,38
|227.344.365
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,51
|78.191.897
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,94
|284.946.832
|% 2,11
|
|PETKM
|3,33
|404.398.574
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2391
|8,2804
|% 0,62
|
|Frank
|6,8663
|6,9076
|% 0,18
|
|Riyal
|1,7681
|1,7770
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.580
|1,89
|
|Altın Gr.
|340
|340
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,93
|13,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|25,34
|25,34
|-1,01
|