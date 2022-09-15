***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.09.2022 08:49
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Marsa Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yağ ve Yağ Ürünleri İmalat ve Satışı 56972222 39880555 TRY 70 Bağlı Ortaklık
Berk Enerji Üretimi A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1200000 1058040 TRY 88,17 Bağlı Ortaklık
Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimi, ticareti, pazarlanması, ihracatı 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063247
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2757
En Düşük
18,2314
18:0518,2736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0690
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3076
En Düşük
18,1907
18:05991,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,31
|Açılış
|: 991,23
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|227.697.985
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.630.435
|% 9,99
|
|BRYAT
|565,90
|143.615.123
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.836.245
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.352.751.038
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|124.445.160
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|72.113.546
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.244.469.842
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|38.552.707
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 4,50
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% -3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2476
|18,2649
|% 0,20
|
|Euro
|18,2372
|18,2776
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,9616
|21,0667
|% -0,12
|
|Frank
|18,8691
|18,9828
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8409
|4,8652
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.689
|-8,28
|
|Altın Gr.
|990
|991
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.693
|6.770
|-22,00
|
|Yarım
|3.261
|3.310
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.654
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,44
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,04
|94,04
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS