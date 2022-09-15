***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMarsa Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yağ ve Yağ Ürünleri İmalat ve Satışı 56972222 39880555 TRY 70 Bağlı OrtaklıkBerk Enerji Üretimi A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1200000 1058040 TRY 88,17 Bağlı OrtaklıkKerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimi, ticareti, pazarlanması, ihracatı 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063247BIST