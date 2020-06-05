***KFEIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
05.06.2020 16:58
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KFEIN
08.06.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
KAFEIN YAZILIM KFEIN 0,0506329 0,0430379
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849491
BIST
16:54110.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 868,21
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
16:546,7812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7832
En Düşük
6,7351
16:547,6591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
16:54366,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -5,69
|Açılış
|: 366,54
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|40.987.620
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|272.080
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|3.359.180
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.305.904
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|IZTAR
|4,79
|4.549.627
|% -9,96
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|16.137.379
|% -9,84
|
|GARAN
|8,24
|1.138.612.724
|% 1,23
|
|THYAO
|12,76
|760.524.559
|% 1,35
|
|TUPRS
|89,25
|456.240.767
|% 3,12
|
|PETKM
|3,80
|379.255.243
|% -1,55
|
|ASELS
|31,88
|362.191.782
|% 0,63
|
|GARAN
|8,24
|1.138.612.724
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,64
|226.257.031
|% -1,20
|
|PETKM
|3,80
|379.255.243
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,33
|122.513.980
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|110.128.831
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5743
|8,6173
|% 1,11
|
|Frank
|7,0009
|7,0430
|% -0,53
|
|Riyal
|1,7998
|1,8088
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-31,28
|
|Altın Gr.
|368
|368
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|2.388
|2.419
|-28,70
|
|Tam
|2.459
|2.485
|-33,20
|
|Yarım
|1.200
|1.215
|-14,40
|
|Çeyrek
|600
|608
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|1,86
|